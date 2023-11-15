В Астрахани рухнуло в реку ограждение Красного моста

Часть ограждения пешеходной зоны Красного моста упало в реку Кутум в Астрахани. В воде оказалась конструкция длиной около 15 м. На место оперативно выехали сотрудники полиции, городской администрации и коммунальщики.

В целях безопасности специалисты «Мостов и каналов» временно установили на проблемном участке боновые ограждения. Восстановительные работы начнутся после обследования ограждения и определения списка необходимых материалов, отмечает «Астрахань-24».

Ранее в ноябре сообщалось, что в Астрахани незаконно демонтируют историческое здание. Дом расположен на пересечении улиц Красный Рыбак, Комарова и Разина.