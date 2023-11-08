Памятник архитектуры незаконно сносят в Астрахани

В Астрахани незаконно демонтируют историческое здание. Дом расположен на пересечении улиц Красный Рыбак, Комарова и Разина. Он является объектом культурного наследия, имеет историческую ценность. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Агентство отмечает, что ранее городское управление по коммунальному хозяйству и благоустройству не раз ограничивало доступ на территорию объекта. Однако каждый раз неизвестные ломали ограждения и проникали внутрь.

По словам главы города Олега Полумордвинова, постройка несколько лет назад пострадала от пожара и была законсервирована. Но в начале ноября во время выездного совещания с представителями администрации города было обнаружено, что неизвестные пытались демонтировать дом. По мнению специалистов, подобные действия могут привести к утрате уникального памятника архитектуры.

Городская администрация обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь тех, кто сносит объект, находящийся под защитой государства. Выяснилось, что две местные организации заключили договор о частичной разборке дома и его современному приспособлению. При этом, по словам градоначальника, управление муниципального имущества, являющееся собственником объекта, никаких договорных отношений ни с одной из этих организаций не заключало. Права на эксплуатацию здания не передавались.

Ранее сообщалось, что в Астрахани начали приводить в порядок здание евангелическо-лютеранской кирхи. Оно было построено в 1892 году. Здание является памятником архитектуры и свидетельством давней истории городской немецкой общины.