В НАТО анонсировали замену самолетов разведки AWACS

НАТО утвердило контракт на замену флота радиолокационных самолетов AWACS. Первый воздушный борт может поступить на службу в 2031 году, передает телеканал «Известия». Альянс эксплуатирует парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения с 1980-х годов. Сейчас лайнеры базируются на авиабазе Гайленкирхен в Германии.

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