В Госдуме рассказали об уроках семьеведения для школьников

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала подробности об уроках семьеведения для учащихся школ, разработкой которых занимается комитет.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 15 ноября, парламентарий подчеркнула, что государство должно готовить молодежь к тому, что решение о вступлении в брак — это огромная ответственность. Именно это и является целью разработки единого учебника по семьеведению совместно с Минпросвещения. В курс войдут юридические вопросы, где будут разъясняться тонкости семейного законодательства, об ответственности, которая следует после вступления в брак, а также содержать информацию о предохранении, умении находить компромиссы в семейной жизни и многом другом.

«Это все большая наука. Мы предлагаем курс семьеведения как один из инструментов, которые готовят молодых людей к будущей семейной жизни», — отметила Останина.

По ее мнению, необходимо сделать все, чтобы «побудить девушку оставлять ребенка, и чтобы у нее была уверенность, что она не останется наедине с проблемами».

Ранее в этот день Нина Останина отметила, что семьеведение будут преподавать по единому учебнику, который подготовят к 2024 году, пишет НСН. Депутат указала, что курс уже ввели в школьную программу в 40 регионах, уточняет RT. Она подчеркнула, что необходимо со школьных лет говорить о важности сохранения семьи и готовить молодежь к семейной жизни. В рамках семьеведения школьники также подробно изучат основы психологии и педагогики, отмечает телеканал «360».

Также 15 ноября директор Института семьи Наталья Агре в беседе с сайтом kp.ru рассказала, что предполагаемый формат уроков по семьеведению — «разговоры о важном», поскольку дети 10 и 11 классов уже достаточно взрослые. Среди тем, которые будут обсуждаться, — законодательство, тема материнского капитала и бюджетной поддержки семьи, вопросы здоровья.