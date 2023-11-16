Заграничное состояние

Тема целесообразности отъезда российских футболистов из РПЛ за границу стала одной из самых громких этой осенью, хотя всплывает лишь периодически, когда кто-то из ярких игроков прошлого ее пробросит в прессу. Сначала в сентябре об этом сказал Валерий Карпин, потом в октябре подхватил Егор Титов, сейчас в ноябре говорит Василий Березуцкий.

Хотя больше никто толком не выступает по этому поводу. Поэтому я бы не стал преувеличивать волну на тему якобы необходимости нашим футболистам уезжать за границу. Раз другие не поддерживают — значит, мнение у большинства всё-таки другое. Мнение у большинства такое, что в России можно готовить и растить игроков высокого класса. Я эту точку зрения абсолютно разделяю.

Понятно, что обсуждения этого вопроса вызваны тем, что Карпин — не просто отличный в прошлом футболист, а сейчас один из ведущих тренеров, но и главный тренер сборной России. То есть человек, чье слово, особенно по таким глобальным вопросам, имеет большой вес по крайней мере на уровне дискуссий.

Карпин говорил, что видит разницу в физическом компоненте между выступающим во Франции Александром Головиным и другими игроками сборной, играющими в чемпионате России. И что уровень РПЛ падает, поэтому футболистам надо уезжать в Европу. Но возникает вопрос: как их готовят, если они в таком состоянии выходят на поле в форме сборной?

Нет никаких проблем в том, чтобы внутри своей страны способствовать росту высококлассных футболистов. Кроме одной — надо просто работать как следует. Я уже приводил после того нашумевшего интервью Карпина пример из его прошлого: когда он после развала СССР уехал в Европу, а с ним примерно в те же годы это сделали еще человек 15–17, что выиграла сборная? А ведь это были футболисты, игравшие за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Глазго Рейнджерс», «Интер» и так далее.

Дмитрий Харин, Андрей Канчельскис, Игорь Шалимов играли за европейские топ-клубы. Некоторые, как тот же Карпин вместе с Мостовым, играли за крепкого середняка чемпионата Испании «Сельту». Игорь Корнеев сезон поиграл в «Барселоне», а так вообще был лидером «Эспаньола».

Но где их изначально готовили? Не в Европе же. В СССР их готовили — там ребят отбирали в школы, их учили высококлассные тренеры, потом им доверяли место в дублирующих, а затем и в основных составах команд мастеров чемпионата СССР, причем даже во второй лиге они могли быстро прогрессировать при тогдашнем уровне первенства и конкуренции. А уж регулярная практика высшей лиги союзного чемпионата их выводила на европейский уровень.

Не говоря уже про регулярные турниры в составе юношеских и молодежных сборных, когда наши ребята еще в 18–20 лет получали практику игры против лучших зарубежных сверстников. И всего этого они достигали за счет того, что с детства их учили футболу по нашим отечественным методикам. А потом это всё выбросили на помойку и стали пытаться копировать западную систему подготовки, очень поверхностно ее формируя по европейским конспектам. И всё — застой. Всё встало.

В этом и ответ на вопрос, нужно ли футболистам ехать за границу. Во-первых, нас туда никто не приглашает. За последние пять лет в топовые европейские чемпионаты у нас уехали Александр Головин, Алексей Миранчук и вот сейчас в 2023 году Арсен Захарян. Далера Кузяева и Магомеда Оздоева я не беру, они уехали в 30 лет, в зрелом возрасте, уже сложившимися футболистами.

Но в относительно молодом возрасте уехали только Головин, Миранчук и Захарян. Только они вписываются в логику сторонников отъезда в Европу, что это способствует профессиональному росту. Но лишь эти трое стали позитивным примером. Больше нет. Потому что плохо готовят игроков. Почему в СССР выигрывали чемпионаты мира и Европы среди молодежных и юношеских команд? Потому что работали в школах, как положено работать. Развивали необходимые качества у футболистов.

А сейчас этим глобально не занимаются. Вот в чем проблема, и ее надо решать.

Еще один аргумент сторонников отъезда: в Европе наши футболисты получат практику игр на высшем уровне. Но какая практика, если некоторые из них сидят в запасе? Смешно слышать даже об этом. Один Головин постоянно в составе «Монако». Захарян всего пару-тройку раз вышел на замену в составе «Реала Сосьедад». Миранчук в «Аталанте» то играет, то нет.

Смешно, когда профессионалы рассуждают абсолютно непрофессионально. Тем более тот же Карпин, играя в 1990-е – начале 2000-х за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту», так ничего не выиграл со сборной. Даже не вышел из группы на чемпионате мира или Европы. То же самое не смогли сделать Канчельскис, игравший за «Манчестер Юнайтед», Шалимов, выступавший за «Интер».

Поэтому тема для меня абсолютно очевидная и закрытая. Надеюсь, до сознания масс она тоже дойдет, если рассуждать на языке фактов, а не каких-то штампов и лозунгов. В конце концов, если кто-то призывает футболистов уезжать ради их профессионального роста и лучшего качества игры сборной, пусть проанализирует, что кому дал в прошлые годы отъезд за границу.

Не только в 1990-е годы, но и даже после выхода в полуфинал Евро-2008, когда мы добились этого результата составом, почти полностью выступавшим в РПЛ, — только Иван Саенко играл в Германии на тот момент.

А уже после отъезда Андрея Аршавина, Юрия Жиркова, Романа Павлюченко, Павла Погребняка, Динияра Билялетдинова просели в результатах. Так и с четвертьфиналом домашнего чемпионата мира – 2018, где, кроме Дениса Черышева, все были представителями РПЛ. А когда сборная России массово комплектовалась из легионеров, еще ни разу ни к чему успешному это не привело. И я не говорю, что провалы случались из-за отъезда футболистов в Европу. Я лишь к тому веду, что отъезд в Европу не является решением проблем. А те, кто призывает к этому, подменяют суть.

Автор — первый президент Российского футбольного союза, вице-президент ФИФА в 1980–1996 годах

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