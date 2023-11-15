Положившая ребенка в печь жительница Приморья рассказала о родах

Жительница Приморья, которая сожгла новорожденного младенца в печи, заявила, что таким образом пыталась избавиться от выкидыша. Об этом 15 ноября сообщил источник «Известий».

«14 ноября соседка позвонила в полицию и рассказала, что женщина родила ребенка дома и утопила его в ведре», — отметил собеседник.

Роженица из поселка Оленевод рассказала правоохранителям, что около полуночи 13 ноября у нее произошел выкидыш, когда женщина справляла нужду в ведро. Тогда жительница подняла тело младенца и положила его в растопленную печь.

Отмечается, что женщина является пьющим человеком и стоит на учете у врача-нарколога.

Прокуратура региона сообщила о гибели ребенка 14 ноября. Уточнялось, что женщина родила самостоятельно. При этом она не стояла на учете по беременности в медицинской организации. Она рассказала, что сожгла младенца в печке.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).