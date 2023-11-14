Жительница Приморья сожгла новорожденного младенца в печке

Жительница приморского поселка Оленевод родила дома ребенка, после чего решила избавиться от младенца. Знакомые женщины сообщили в полицию, что новорожденный младенец куда-то пропал, сообщает 14 ноября прокуратура региона.

«Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов осмотрели дом селянки, однако ни самого ребенка, ни каких-либо следов его рождения не нашли. Прокуратура поставила на контроль результаты оперативно-следственных мероприятий.

По данным источника, жительница села рассказала, что «сожгла младенца в печке», уточняет «РИА Новости». Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Ранее, 31 октября, во Владивостоке было возбуждено уголовное дело по факту убийства четырехлетнего ребенка. Правоохранители подозревают в убийстве его мать. По версии следствия, в ночь на 31 октября подозреваемая взяла нож и нанесла им множественные удары по телу своего спящего ребенка. В ходе расследования было установлено, что ранее мать проявляла признаки расстройства психики. СУ регионального СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).