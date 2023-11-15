«Васю Бандита» решили экстрадировать в Россию из Албании

Суд албанского города Скадар утвердил экстрадицию в РФ Игоря Кокунова, обвиняемого в том, что он является криминальным авторитетом по кличке «Вася Бандит». Об этом 15 ноября сообщило «РИА Новости».

«Суд решил удовлетворить требование российского министерства юстиции по экстрадиции Кокунова. Он ранее запрашивал политическое убежище в Албании, заявлял об угрозе его жизни в России, но суд не принял это во внимание», — передает агентство.

В России Кокунову грозит до 15 лет лишения свободы.

Кокунов обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Он был арестован в июне 2020 года. Расследование уголовного дела было завершено в конце апреля 2021 года ГСУ СК России по Московской области. Он был переведен судом под домашний арест, однако в феврале 2022 года за день до нового заседания он снял браслет и сбежал.

В августе 2023 года он был задержан на КПП между Албанией и Черногорией албанской полицией по ордеру Интерпола.