РЖД планируют представить беспилотную «Ласточку» летом 2024 года

«Российские железные дороги» (РЖД) намереваются летом 2024 года продемонстрировать беспилотное движение поезда «Ласточка». Об этом в среду, 15 ноября, рассказал гендиректор компании Олег Белозеров премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке «Транспорт России» в Москве.

Во время осмотра выставки председателю правительства РФ показали тренажер для операторов беспилотных систем. Отмечается, что на данный момент РЖД занимается сертификацией новой «Ласточки», которая может следовать без машиниста, перевозя пассажиров и реагируя на препятствия.

«Мы в следующем году сделаем беспилотную «Ласточку». Будет стоять такой пульт управления в центре управления и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами», — сказал Белозеров.

Отмечается, что тренажерная система может вести учет в автоматическом режиме, менять задания, имитировать различные ситуации во время отработок и практики.

«То, что касается тренажеров современных — тоже здорово. Я видел уже неоднократно эти тренажеры», — ответил ему Мишустин.

Гендиректор РЖД обратил внимание, что все технологии и программное обеспечение российские. На стенде премьер-министру также показали обновленный вагон СВ.

Ранее, 11 октября, в пресс-службе РЖД заявили, что железнодорожное сообщение Минска с Минеральными Водами и Архангельском, а также между Челябинском и Ташкентом (Узбекистан) будет восстановлено с 10 декабря 2023 года.