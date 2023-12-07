Привет из небесного замка: новый фильм Миядзаки выходит в российском прокате
Российские зрители 7 декабря смогут увидеть на больших экранах первый за 10 лет мультфильм Хаяо Миядзаки. Вероятно, он станет и последний работой признанного гения, который не раз заявлял о своем желании уйти на отдых. Чем уникальна предстоящая премьера, как она связана с одноименным романом и какой аудитории следует отправиться в кинотеатры, — разбирались «Известия».
Вечное возвращение
Хаяо Миядзаки можно назвать Стивеном Кингом от мира анимации: творец неоднократно заявлял о своем желании уйти на пенсию, однако каждый раз возвращался с новым шедевром. Меняется лишь время работы над мультфильмами — по словам продюсера Тосио Судзуки, в молодости Миядзаки создавал 10 минут анимации каждый месяц, но теперь его скорость сократилась до 1 минуты за такой же период. При этом, как утверждает давний коллега режиссера, тот вряд ли когда-либо прекратит работать над фильмами полностью, так как безделье будет его угнетать.
Вернуться в профессию японский аниматор решил после завершения работы над короткометражкой «Гусеницей Боро», которая вышла в 2018 году. А о своем желании создать еще одну полнометражную картину он рассказал в документальном фильме «Бесконечный человек: Хаяо Миядзаки» 2016 года. Тогда же художник приступил к раскадровке и представил проектное предложение для будущего аниме. Как объяснил Тосио Судзуки в программе «Воскресная художественная галерея», Миядзаки хотел оставить после себя сюжет, посвященный его внуку.
В отличие от своих предыдущих работ в этот раз режиссер не контролировал каждый отдельный кадр и сосредоточился исключительно на создании проекта фильма посредством раскадровки. Ответственным за процесс анимации стал мультипликатор Такэси Хонда, работавший над «Евангелионом 2.0» 2009 года. Чтобы покрыть расходы на создание нового фильма, студия Ghibli сочла возможным разрешить демонстрацию своих ранее вышедших мультфильмов на потоковых платформах, таких как HBO Max и Netflix. Стриминговый сервис заключил договор о партнерстве с компанией Wild Bunch International, занимающейся дистрибуцией картин от Studio Ghibli. Ранее для зрителей за пределами США, Канады и Японии анимация студии официально была доступна только на физических носителях и в повторном прокате.
«Мальчика и птицу» на родине анонсировали скромно: без трейлеров, списка актеров и какой-либо рекламы, хотя, по словам продюсера Тосио Судзуки, это самый дорогой фильм, когда-либо снятый в Японии. В интервью японскому журналу Bungei Shunji такое решение он объяснил тем, что компания Ghibli на протяжении многих лет придумывала много разных вещей, чтобы люди приходили смотреть ее фильмы, а сейчас авторы устали от этого. А вот международный релиз получил всё, что полагается премьере: тизер-трейлер, видеопрезентация, рекламные материалы и список актеров озвучки, в англоязычном варианте которой можно услышать голоса Роберта Паттинсона, Дэйва Батисты, Флоренс Пью, Кристиана Бэйла и других знаменитостей.
Мировая премьера состоялась 14 июля этого года, в российский прокат фильм выходит 7 декабря.
Только имя
В Японии предстоящий анимационный фильм назван в честь романа Гэндзабуро Ёсино «Как поживаете?» 1937 года, рассказывающего о взрослении 15-летнего мальчика по прозвищу Копер. История на экране оригинальная и не заимствована из произведения, однако сама книга важна для героя мультфильма: он находит экземпляр с записями, сделанными матерью, которая хотела подарить мальчику книгу, когда он подрастет. Идея мультипликационного фильма созвучна с главной мыслью истории, написанной Гэндзабуро.
За пределами Японии, в том числе и в России, новинка была переименована и стала называться «Мальчик и птица».
В фильме сюжет разворачивается вокруг 12-летнего Махито Маки Хисако во времена Второй мировой войны. Мать главного героя погибает в пожаре из-за налета на Токио, а его отец спустя год женится на сестре покойной жены. Семья переезжает в сельскую местность, где мальчик узнает о существовании параллельного мира, где существует магия. Там он встречает разных людей, в том числе и молодые версии своих родственников и знакомых. Мальчика просят помочь поддержать равновесие в мире, иначе Король попугаев узурпирует власть.
Эта работа во многом стала для Миядзаки автобиографической. В основу истории Махито легли события из детства самого аниматора: его отец тоже работал в компании, занимавшейся производством деталей для истребителей, а во время войны семья Миядзаки эвакуировалась из города в сельскую местность. Сцена пожара в больнице в начале фильма вызывает личные параллели со смертью матери режиссера.
Если в предыдущих его работах мужские персонажи предстают веселыми и оптимистичными личностями, то в последнем фильме герой борется с внутренними конфликтами и неуверенностью, через потери примиряясь с окружающим миром. В этой идее прослеживается вера художника в то, что дети могут превзойти предыдущие поколения в борьбе с обстоятельствами. Эта мысль подкрепляется и японским названием мультфильма. Лента отходит от типичного для Миядзаки сказочного повествования, склоняясь к более жесткому стилю «Принцессы Мононоке», что делает ее подходящей для взрослой аудитории. Маленьких зрителей «Мальчик и птица» может натолкнуть на мысли о месте в мире, о связи с предками и о значимости дружеских отношений, основанных на полном доверии. В российском прокате полнометражка получила рейтинг 12+.
По следам Миядзаки
Хаяо Миядзаки и Studio Ghibli, которую он основал вместе с покойным режиссером Исао Такахатой, оказали колоссальное влияние на развитие японской и мировой мультипликации. «Унесенные призраками» получил «Золотого медведя» на Берлинском международном кинофестивале и выиграл «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» в 2003 году, многие работы Миядзаки входят в топ самых кассовых фильмов Японии.
Миядзаки неоднократно говорил о своем уходе из кинопроизводства, особенно активно в 2013 году, после выхода ленты «Ветер крепчает». Однако, учитывая, что режиссеру исполнилось 82 года, а работа над «Мальчиком и птицей» продлилась восемь лет, этот фильм действительно может стать для него последним крупным проектом.
И если ценность его творческого наследия очевидна, то будущее студии Ghibli остается неясным. Компания, основанная для производства мультфильмов Миядзаки и Такахатой, уже предпринимала несколько попыток передать эстафету следующему поколению с переменным успехом. Один из потенциальных преемников, Ёсифуми Кондо, снял хорошо принятый аудиторией фильм «Шепот сердца» в 1995 году, но умер спустя три года. Сын Миядзаки Горо создал на студии три фильма, но они не получили такого же финансового или критического успеха, как аниме его отца. В прошлом году студия смогла расшириться за счет Ghibli Park — тематического парка в Нагое.
Растет и поколение создателей анимационной графики, которые могут составить конкуренцию признанному маэстро. За десять лет, прошедших после первого «выхода на пенсию» Миядзаки, такие режиссеры анимации, как Макото Синкай («Твое имя») и Мамору Хосода («Белль»), добились огромного успеха в прокате внутри страны благодаря своим оригинальным компьютерным анимационным фильмам, а в 2020-м полнометражная адаптация манги «Убийца демонов» режиссера Харуо Сотодзаки превзошла «Унесенных призраками», став самым кассовым фильмом Японии всех времен.