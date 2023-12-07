Привет из небесного замка: новый фильм Миядзаки выходит в российском прокате

Российские зрители 7 декабря смогут увидеть на больших экранах первый за 10 лет мультфильм Хаяо Миядзаки. Вероятно, он станет и последний работой признанного гения, который не раз заявлял о своем желании уйти на отдых. Чем уникальна предстоящая премьера, как она связана с одноименным романом и какой аудитории следует отправиться в кинотеатры, — разбирались «Известия».

Вечное возвращение

Хаяо Миядзаки можно назвать Стивеном Кингом от мира анимации: творец неоднократно заявлял о своем желании уйти на пенсию, однако каждый раз возвращался с новым шедевром. Меняется лишь время работы над мультфильмами — по словам продюсера Тосио Судзуки, в молодости Миядзаки создавал 10 минут анимации каждый месяц, но теперь его скорость сократилась до 1 минуты за такой же период. При этом, как утверждает давний коллега режиссера, тот вряд ли когда-либо прекратит работать над фильмами полностью, так как безделье будет его угнетать.

Вернуться в профессию японский аниматор решил после завершения работы над короткометражкой «Гусеницей Боро», которая вышла в 2018 году. А о своем желании создать еще одну полнометражную картину он рассказал в документальном фильме «Бесконечный человек: Хаяо Миядзаки» 2016 года. Тогда же художник приступил к раскадровке и представил проектное предложение для будущего аниме. Как объяснил Тосио Судзуки в программе «Воскресная художественная галерея», Миядзаки хотел оставить после себя сюжет, посвященный его внуку.

Фото: Studio Ghibli

В отличие от своих предыдущих работ в этот раз режиссер не контролировал каждый отдельный кадр и сосредоточился исключительно на создании проекта фильма посредством раскадровки. Ответственным за процесс анимации стал мультипликатор Такэси Хонда , работавший над «Евангелионом 2.0» 2009 года. Чтобы покрыть расходы на создание нового фильма, студия Ghibli сочла возможным разрешить демонстрацию своих ранее вышедших мультфильмов на потоковых платформах, таких как HBO Max и Netflix. Стриминговый сервис заключил договор о партнерстве с компанией Wild Bunch International, занимающейся дистрибуцией картин от Studio Ghibli. Ранее для зрителей за пределами США, Канады и Японии анимация студии официально была доступна только на физических носителях и в повторном прокате.

«Мальчика и птицу» на родине анонсировали скромно: без трейлеров, списка актеров и какой-либо рекламы, хотя, по словам продюсера Тосио Судзуки, это самый дорогой фильм, когда-либо снятый в Японии. В интервью японскому журналу Bungei Shunji такое решение он объяснил тем, что компания Ghibli на протяжении многих лет придумывала много разных вещей, чтобы люди приходили смотреть ее фильмы, а сейчас авторы устали от этого. А вот международный релиз получил всё, что полагается премьере: тизер-трейлер, видеопрезентация, рекламные материалы и список актеров озвучки, в англоязычном варианте которой можно услышать голоса Роберта Паттинсона, Дэйва Батисты, Флоренс Пью, Кристиана Бэйла и других знаменитостей.

Фото: Studio Ghibli

Мировая премьера состоялась 14 июля этого года, в российский прокат фильм выходит 7 декабря.

Только имя

В Японии предстоящий анимационный фильм назван в честь романа Гэндзабуро Ёсино «Как поживаете?» 1937 года, рассказывающего о взрослении 15-летнего мальчика по прозвищу Копер. История на экране оригинальная и не заимствована из произведения, однако сама книга важна для героя мультфильма: он находит экземпляр с записями, сделанными матерью, которая хотела подарить мальчику книгу, когда он подрастет. Идея мультипликационного фильма созвучна с главной мыслью истории, написанной Гэндзабуро.

За пределами Японии, в том числе и в России, новинка была переименована и стала называться «Мальчик и птица».

В фильме сюжет разворачивается вокруг 12-летнего Махито Маки Хисако во времена Второй мировой войны. Мать главного героя погибает в пожаре из-за налета на Токио, а его отец спустя год женится на сестре покойной жены. Семья переезжает в сельскую местность, где мальчик узнает о существовании параллельного мира, где существует магия. Там он встречает разных людей, в том числе и молодые версии своих родственников и знакомых. Мальчика просят помочь поддержать равновесие в мире, иначе Король попугаев узурпирует власть.

Фото: Studio Ghibli

Эта работа во многом стала для Миядзаки автобиографической. В основу истории Махито легли события из детства самого аниматора: его отец тоже работал в компании, занимавшейся производством деталей для истребителей, а во время войны семья Миядзаки эвакуировалась из города в сельскую местность. Сцена пожара в больнице в начале фильма вызывает личные параллели со смертью матери режиссера.

Если в предыдущих его работах мужские персонажи предстают веселыми и оптимистичными личностями, то в последнем фильме герой борется с внутренними конфликтами и неуверенностью, через потери примиряясь с окружающим миром. В этой идее прослеживается вера художника в то, что дети могут превзойти предыдущие поколения в борьбе с обстоятельствами. Эта мысль подкрепляется и японским названием мультфильма. Лента отходит от типичного для Миядзаки сказочного повествования, склоняясь к более жесткому стилю «Принцессы Мононоке», что делает ее подходящей для взрослой аудитории. Маленьких зрителей «Мальчик и птица» может натолкнуть на мысли о месте в мире, о связи с предками и о значимости дружеских отношений, основанных на полном доверии. В российском прокате полнометражка получила рейтинг 12+.

Фото: Studio Ghibli

По следам Миядзаки

Хаяо Миядзаки и Studio Ghibli, которую он основал вместе с покойным режиссером Исао Такахатой, оказали колоссальное влияние на развитие японской и мировой мультипликации. «Унесенные призраками» получил «Золотого медведя» на Берлинском международном кинофестивале и выиграл «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» в 2003 году, многие работы Миядзаки входят в топ самых кассовых фильмов Японии.

Миядзаки неоднократно говорил о своем уходе из кинопроизводства, особенно активно в 2013 году, после выхода ленты «Ветер крепчает». Однако, учитывая, что режиссеру исполнилось 82 года, а работа над «Мальчиком и птицей» продлилась восемь лет, этот фильм действительно может стать для него последним крупным проектом.

Фото: Studio Ghibli

И если ценность его творческого наследия очевидна, то будущее студии Ghibli остается неясным . Компания, основанная для производства мультфильмов Миядзаки и Такахатой, уже предпринимала несколько попыток передать эстафету следующему поколению с переменным успехом. Один из потенциальных преемников, Ёсифуми Кондо, снял хорошо принятый аудиторией фильм «Шепот сердца» в 1995 году, но умер спустя три года. Сын Миядзаки Горо создал на студии три фильма, но они не получили такого же финансового или критического успеха, как аниме его отца. В прошлом году студия смогла расшириться за счет Ghibli Park — тематического парка в Нагое.

Растет и поколение создателей анимационной графики, которые могут составить конкуренцию признанному маэстро. За десять лет, прошедших после первого «выхода на пенсию» Миядзаки, такие режиссеры анимации, как Макото Синкай («Твое имя») и Мамору Хосода («Белль»), добились огромного успеха в прокате внутри страны благодаря своим оригинальным компьютерным анимационным фильмам, а в 2020-м полнометражная адаптация манги «Убийца демонов» режиссера Харуо Сотодзаки превзошла «Унесенных призраками», став самым кассовым фильмом Японии всех времен.