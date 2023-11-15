Замруководителя астраханской ГИБДД уволили после стрельбы из авто

Заместителя начальника Госавтоинспекции по Астраханской области Александра Канунникова уволили по результатам служебной проверки в связи с проступком, совершенным в отпуске за пределами региона. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального управления МВД.

По донным ведомства, расследование провели оперативники собственной безопасности.

«Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он [Канунников] совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о видео, распространенном в социальных сетях, на котором замначальника ГИБДД делает несколько выстрелов из пистолета в открытое окно, находясь на переднем пассажирском сиденье автомобиля.

После публикации записи начальник управления МВД РФ по Астраханской области Игорь Ромашкин назначил проведение служебной проверки.