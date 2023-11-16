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В России разработали электровелосипед для курьеров

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Фото: пресс-служба «Яндекс Еды»
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Компания «Яндекс» продемонстрировала электровелосипед собственной разработки, предназначенный для использования курьерскими службами. Как сообщили в компании, при создании новой модели разработчики учитывали опыт курьеров, сотрудничающих с «Яндекс Едой» и «Деливери».

Как рассказали разработчики, велосипед призван сделать процесс доставки более быстрым, а также максимально комфортным и безопасным для самих доставщиков. Его рама изготовлена из алюминия, что облегчает конструкцию и обеспечивает ее прочность. Сиденье сконструировано таким образом, чтобы ездок меньше уставал во время долгих поездок. Кроме того, велосипед снабжен багажником для курьерской сумки, которую надежно удерживает специальная рама. Колеса закрыты широкими крыльями, которые защищают от брызг одежду седока и сумку. В конструкции предусмотрен даже USB-порт для зарядки смартфона.

Особое внимание разработчики уделили вопросам безопасности. Электровелосипед оснащён модулем IoT («интернет вещей») для обмена данными с сервером, который позволяет автоматически регулировать скорость. Таким образом, на велосипеде невозможно превысить скоростной лимит, установленный для этого участка города. Аккумулятор велосипеда разработан с соблюдением всех требований безопасности, защищён от самовозгорания и снабжён системой мониторинга.

Как заявили разработчики, электровелосипед пригоден для поездок в любое время года. Электроника и тормоза полностью герметичны, поэтому техникой можно пользоваться и в дождь, и в снегопад. Предусмотрен подогрев батареи, что помогает дольше держать заряд на холоде. А если аккумулятор сел, его можно легко и быстро заменить на свежий.

Первые сто серийных велосипедов появятся на улицах Москвы этой зимой. К следующей осени «Яндекс» планирует довести число новых велосипедов до нескольких тысяч.

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