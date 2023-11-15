Гендиректор «Яндекс Маркета» рассказал о росте количества e-com заказов

По итогам третьего квартала текущего года количество заказов в e-com сервисах «Яндекса» выросло почти в два раза по сравнению с предыдущим годом, рассказал гендиректор «Маркета» Роман Маресов на конференции «E-com Сфера» в Санкт-Петербурге.

Он также отметил «взаимопроникновение аудиторий сервисов»: например, 30% клиентов «Яндекс Еды» используют еще «Маркет» и «Лавку», а 74% клиентов «Лавки» — «Маркет» и «Еду».

По итогам третьего квартала количество партнеров e-com сервисов компании достигло 170 тыс. партнеров, добавил Маресов. При этом число продавцов в «Маркете» выросло в три раза: если в январе 2022 года их было 30 тыс., то в октябре стало больше 100 тыс. Доля сторонних продавцов в товарообороте сервиса составила 87%.

Руководитель b2b направления «Яндекс Маркета» Александр Пьянов уточнил, что 46% продавцов маркетплейса — это представители малого и среднего бизнеса. Для растущего числа партнеров нужны новые аналитические инструменты, чтобы они могли более эффективно управлять продажами, по сути, проводили «полный чекап своего бизнеса» — такие инструменты предлагают ключевые игроки и в частности «Маркет», добавил Пьянов.

Чтобы повлиять на позицию карточки товара в поисковой выдаче продавцы могут использовать различные инструменты аналитики. Кроме того, на помощь бизнесу пришли нейросети: продавцы сохранили больше 560 тыс. описаний товаров, которые сгенерировала YandexGPT. При этом в 86% случаев они не вносили изменений в предложенный текст, заявила руководитель контентного управления «Яндекс Маркета» Александра Гуняева. Будущее за новым решением — генерацией картинок для карточек товаров с помощью нейросетей, «Маркет» уже работает над ним. Продавцы смогут генерировать изображения товара на разном фоне, экономя на фотосъемке.