Эксперт порекомендовал отключать смартфон хотя бы раз в неделю

Чтобы увеличить срок службы аккумулятора, смартфон рекомендуется полностью отключать на несколько минут или часов как минимум раз в неделю. Об этом 15 ноября рассказал «РИА Новости» эксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

По словам собеседника издания, смартфон во многом схож с компьютером, поэтому отключение мобильного устройства на некоторое время дает возможность освободить системные ресурсы, которые обычно оказываются заняты приложениями и системными процессами.

Кроме того, отметил Биржевой, крайне важно заряжать мобильное устройство, когда уровень заряда батареи опускается ниже 75%.

«Если дожидаться отметки в 25% и ниже, это может сократить способность устройства получать и удерживать заряд. Чтобы батарея работала в полном объеме, рекомендуется заряжать ее уже при более высоком уровне разряда, а не доводить до полной разрядки», ― заявил эксперт.

Кроме того, Биржевой посоветовал регулярно удалять неиспользуемые приложения, а также фотографии, видео, документы. Кроме того, собеседник заявил о необходимости чистить кэш программ, в особенности часто используемых мессенджеров. Такой подход позволит поддерживать производительность устройства на высоком уровне, а также снизить нагрузку на процессор и оперативную память.

Эксперт подчеркнул, что устанавливать на смартфон свежие системные обновления крайне необходимо, поскольку они не только исправляют ошибки и уязвимости, но предлагают новые варианты оптимизации производительности батареи.

Ранее, 24 октября, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что зарядка телефона на протяжении всей ночи может привести к возгоранию гаджета. По его словам, полностью заряжать телефон, как и полностью разряжать его, вредно для аккумулятора. Подобные действия лишь ускоряют его изнашивание.