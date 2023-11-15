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Корейская группа W24 объяснила выбор песни Цоя «Группа крови» в качестве кавера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Корейская группа W24 в ноябре впервые приехала в Россию, чтобы выступить на сцене Фандом Феста «ВКонтакте». Российских поклонников артисты порадовали кавером на хит Виктора Цоя «Группа крови», который они исполнили на языке оригинала. О том, почему решили перепеть легендарную песню «Кино», музыканты рассказали в эксклюзивном интервью «Известиям».

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«Когда мы захотели перепеть какую-нибудь русскую песню, мы спросили совета у нашего менеджера, и он порекомендовал нам эту песню, потому что она ему очень нравится. Мы послушали, и нам она тоже очень понравилась. Еще мы читали комментарии русских людей в интернете, узнали, как они относятся к этой композиции, и решили, что нам точно стоит сделать этот кавер», — поделился Ким Юн Су.

Чон Хо Вон добавил, что эта песня популярна не только в России, но и в Корее, тем более у Цоя корейские корни. При этом, по словам музыкантов, русский язык дался им с трудом. Например, Чон Хо Вон в университете полгода изучал русский, выучил некоторые нюансы произношения и слова. Но во время записи песни всё равно было тяжело, хоть и весело, отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью участников группы W24 «Известиям» в среду, 15 ноября, в 10:00

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