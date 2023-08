Год за десять: мемуары BTS возглавили топ музыкальных биографий Amazon

Дебютная книга популярного к-поп бойз-бэнда BTS — Beyond The Story: 10-Year Record of BTS — стала самой популярной в жанре музыкальных мемуаров на платформе Amazon, обогнав байопик про Пола Маккартни. Сейчас группа находится в творческом отпуске: все ее члены ушли в армию, поэтому новых альбомов фанатам не стоит ждать как минимум до 2025 года. В России новинку купить можно, но только на корейском или английском языках — на «Авито», AliExpress или JOOM. «Известия» прочитали ее на английском.

Южнокорейский бойз-бэнд родился в 2013 году, и его состав из семи парней с тех пор не менялся: Ким Намджун (RM), Ким Скотин (Чин), Мин Юнги (Сюги), Чон Хосок (Джей-Хоуп), Пак Зимин (Чимин), Ким Тхэхён (Ви) и Дон Джонгук (Джонгук) вот уже десять лет выступают на одной сцене. Для большинства бойз-бендов это нетипично: зачастую либо меняется состав, либо группа распадается через 3–5 лет и мучает фанатов бесчисленными, но кратковременными камбэками, либо всё сразу. Такая история случилась с One Direction, Backstreet Boys, 5 Seconds Of Summer, Jonas Brothers, NSYNC.

Музыковед, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Сергей Уваров, напротив, считает, что группа уже фактически распалась, ведь у каждого из семерых участников давно есть собственные проекты. Другое дело, что они совмещают сольную карьеру с участием в бэнде.

— Почему распад не произошел раньше? Ответа два: во-первых, жесткие контракты, во-вторых, понимание, что без армии продюсеров и маркетологов и без феномена BTS каждый из них мало кому нужен. Представим, что кто-то решил бы уйти из группы — его тут же заменили бы таким же пластиковым мальчиком с фабрики. Поклонники бы повозмущались неделю-другую, да и забыли бы, — рассуждает Сергей Уваров.

Автор биографии — музыкальный критик и эксперт в области корейской поп-культуры Мёнсок Кан, интервьюировавший всех семерых BTS в течение трех лет до выхода книги. В распоряжении «Известий» оказалась англоязычная версия книги, оригинал же написан на корейском языке. Переводная биография насчитывает всего 544 страницы, но в нее уместилось около 300 QR-кодов и ссылок с дополнительными аудио- и видеоматериалами, а также закулисные истории путешествия к славе от каждого участника бэнда. Анонсировались эксклюзивные, ранее не опубликованные снимки BTS, но в книге их всего 40 штук, и все они — с профессиональных фотосессий, а не закадровые.

Глав в книге семь — они выстроены в хронологическом порядке с самых первых предпосылок к созданию группы и соответствуют количеству артистов в бойз-бэнде. В самом конце издания можно обнаружить список всех номинаций и наград, концертных туров и альбомных релизов BTS с 2013 по 2023 год. Но сама по себе книга не похожа на сводку фактов, хотя их и предостаточно. В чем-то она даже посягает на художественный жанр литературными приемами автора, описывающего живописный Сеул параллельно с ключевым повествованием, интервьюированием «фантастической семерки» и обращением к истокам бэнда.

Несмотря на заявку на художественность, книга остается коммерческим проектом, в котором тем не менее есть место попыткам раскрыть певцов с потаенной, глубокой стороны — и сильнее влюбить в них поклонников. Например, Мёнсок Кан узнает о ментальном самочувствии артистов (что, кстати, откликается глобальному тренду на разговоры о психике вслух). Так, в одной из глав Джей-Хоуп говорит: «Когда фанатка сказала мне, что она до сих пор жива благодаря нашей музыке, я подумал — выходит, наша музыка дает поклонникам силы, но я и сам получаю заряд сил от нашей «армии», и удивительно, что это работает в обе стороны». В свою очередь, RM признается, что предпочел бы быть интровертом, а не экстравертом, а во время создания EP The Most Beautiful Moment In Life. Pt.2 чувствовал себя подавленно и «пытался спрятаться в ракушке».

— Целиком пока книгу не читала, но видела отрывки в Сети. Почти все книги о BTS на российском рынке — это найденная информация в свободном доступе и ее систематизация, фотографии тоже взяты из интернета. Официальная, как мне кажется, правдивая история. Она с интервью и мнением самих участников группы, — рассказала «Известиям» представитель крупнейшего русскоязычного фан-сообщества BTS BangTan Today Екатерина.

В чем соль

Книга Beyond The Story: 10-Year Record of BTS была выпущена аккурат к юбилею коллектива в июле 2023 года и возглавила список бестселлеров Amazon уже на следующий день после релиза. Согласно данным маркетплейса, сегодня байопик занимает второе место в категории «Биографии рок-групп», 13-е — в категории «Мемуары» и 24-е — среди «Исторических книг». Это неудивительно для группы с 75,9 млн подписчиков на YouTube и 74 млн подписчиков в крупной (и запрещенной в России) соцсети, а также фанбазой, которая называет себя BTS Army и насчитывает, по разным оценкам, от 40 млн до 90 млн преданных поклонников.

— Подавляющее большинство пользователей слушают к-поп очень избирательно — только отдельные хиты таких исполнителей как LISA, BTS, BLACKPINK и Stray Kids. Что касается BTS, то за январь–июль 2023 года прослушивания группы увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, — рассказали «Известиям» в пресс-службе платформы «Яндекс Музыка».

Феномен конкретно BTS глубоко завязан на работе талантливых продюсеров, которые умеют «правильно упаковать простые мотивы», а также — на огромном количестве маркетологов, считает Сергей Уваров.

— Возьмем песню Dynamite. Припев представляет собой просто нисходящую гамму. Очень просто! Но всё вместе — заседает в памяти прочно. Плюс к этому, они совершенно не скупятся на клипы и вообще всю визуальную составляющую. Про выступления BTS с безупречными синхронными движениями всей семерки и говорить нечего. Иногда есть ощущение, что это роботы, а не живые люди — так всё четко, — объясняет фокус успеха эксперт.

Статистика не врет: весной 2023 года группа попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая часто прослушиваемая на Spotify — победной цифрой стала 31,9 млрд. BTS побили свой собственный рекорд 2021 года, когда достигли отметки в 16,3 млрд стримов. На момент написания статьи, согласно данным Spotify, самой прослушиваемой песней стала именно Dynamite — 1,6 млрд стримов. Следом за ней идут Butter и My Universe с 1,1 млрд и 1 млрд стримов соответственно. Также в топ-10 вошли Boy With Luv (feat. Halsey), Left And Right (feat. Jung Kook of BTS), Fake Love, Life Goes On, Permission to Dance, DNA и Euphoria.

Как отмечает Сергей Уваров, эти аспекты — фишка вообще всего к-попа, «феномен которого сродни феномену куклы Барби», и это касается не только «Кенов» из BTS, но и «Барби» из корейского герлз-бэнда Blackpink. И те и другие поют «качественную, продуманную до мелочей смесь модного рэпа и вечно актуального попа». Не стоит забывать и о том, что Южная Корея — большая страна, населения которой достаточно, чтобы с легкостью вывести клип в международные тренды YouTube.

— В то же время эта страна достаточно вестернизирована, чтобы между ней и Западом не было эстетической пропасти, как в случае с Китаем. Напротив, здесь получается удачный баланс привычного для нашего слуха и экзотики, — подчеркивает Сергей Уваров.

Российско-корейские отношения

В России BTS тоже популярны, но Beyond The Story: 10-Year Record of BTS на прилавках книжных магазинов пока нет. Зато есть множество других книг, хотя официальными их назвать нельзя: они были выпущены либо музыкальными историками и критиками, либо фанатами. Это, например, «Феномен BTS. Полное исследование творчества айдолов» (издательство «Бомбора»), «BTS. Биография популярной корейской группы» (издательство «АСТ») или «BTS. Биография группы, покорившей мир» (издательство «Эксмо»). Вот только именно Beyond The Story: 10-Year Record of BTS — первые официальные мемуары группы.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Музыки», в I квартале 2023 года 15% российских пользователей слушали хотя бы один трек в жанре к-поп, а общее количество прослушиваний корейской музыки выросло в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Это говорит о том, что и книга об одной из наиболее популярных групп жанра — BTS — определенно нашла бы своих покупателей, если бы она вышла официально.

— Любительские переводы книги существуют либо они в процессе. Доступны они преимущественно онлайн. Они не продаются, не напечатаны. Максимум — автор перевода может попросить донат за свою работу. Мы видели любительские переводы на скорую руку, но на их качество надеяться, разумеется, не стоит, — сказали «Известиям» в BangTan Today.

Процесс любительского перевода, отметили в фан-сообществе, может происходить по одному из трех сценариев. Первый — переводом может заниматься сама фанбаза, нанять переводчиков, либо собрать команду из добровольцев. В случае с BangTan Today админам писали подписчики со знанием корейского и английского языков. Второй вариант — это некое заинтересованное частное лицо, преданный фанат, который может перевести книгу самостоятельно и открыть к ней доступ онлайн, бесплатный либо за донаты. Наконец, за дело может взяться и издательство: выкупить права и выпустить лицензированный перевод.

Приобрести новую книгу в России можно через JOOM, ее стоимость варьируется в зависимости от курса рубля. Ссылку на нее заботливо опубликовало в своем аккаунте во «ВКонтакте» фан-сообщество BTS. Сейчас новинка стоит в районе 7 тыс. рублей, цена для английского и корейского вариантов одинакова. Также ее можно найти на «Авито»: корреспондент «Известий» отыскала на площадке русскоязычного продавца, живущего в Корее, и узнала, что через него можно приобрести корейский вариант за 3650 рублей и доплатить за доставку почтой до России. Для отправления весом в 10 кг стоимость доставки составит около 7 тыс. рублей. Конечно, книга весит меньше, но раскошелиться явно придется. Зато примерно через 20–40 дней книга будет у читателя в руках.

Третья опция — покупка на AliExpress, где книга стоит около 10 тыс. рублей и будет ехать до России месяц, но с бесплатной доставкой.

До 2025 года новых альбомов группы не предвидится — все семеро должны пройти обязательную военную службу. Есть даже мнение, что книга вышла не для того, чтобы скрасить ожидание возвращения парней, а чтобы красиво закрыть проект. Сергей Уваров предполагает, что продюсеры сочли сольный потенциал каждого из семерки достаточным, чтобы суммарно перекрыть доходы от BTS.

— А вообще десять лет — не так уж и много для суперпопулярной группы. Обычно они существуют дольше, если только не случается с кем-то из участников несчастье, как это было с Джоном Бонэмом из Led Zeppelin, Куртом Кобейном, Йеном Кертисом из Joy Division. Но предполагаю, что за ребятами из BTS чуть ли не круглосуточный контроль, так что с ними едва ли могло произойти что-то подобное, — сказал музыковед.

С учетом общемировой популярности группы книга в любом случае кажется неплохим маркетинговым ходом вне зависимости от ее цели: уйти по-английски или сохранить финансовый поток на время затишья. Вряд ли спонсоры и продюсеры хотят, чтобы она повторила судьбу NSYNC или One Direction, зато ценна возможность группы продолжать нести золотые яйца и следующие лет десять своего существования. Насколько этот прием сработает, судить сложно. Тем не менее продолжающие держать планку продажи говорят о том, что из этой истории может выйти достойный пиар-кейс, на который стоит обратить внимание и другим музыкальным группам, не желающим окунуться в забытье.