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Сиквел фэнтези-хита «Четвертое крыло» выйдет в России в апреле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вторая часть книги «Четвертое крыло» Ребекки Яррос выйдет в России весной 2024 года, сообщили «Известиям» в издательстве РОСМЭН. Предварительно, роман Iron Flame окажется на полках российских магазинов в апреле.

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«Мы обязательно выпустим вторую часть и уже работаем над переводом. Но дело в том, что вторая часть гораздо больше первой — примерно в 1,5 раза. Это очень большая, серьезная книга (39 авторских листов), над которой работают два переводчика», — рассказали в РОСМЭН.

В издательстве отметили, что первая часть цикла показала солидные для России продажи: первый тираж 40 тыс. экземпляров был распродан так быстро, что пришлось допечатать еще 20 тыс. копий.

«Мы думаем, что вторую часть цикла будет ждать успех, и цифры будут только увеличиваться. Автор уже работает над третьей частью, но пока о ней ничего неизвестно», — добавили в РОСМЭН.

В центре сюжета фэнтези-цикла Яррос — девушка Вайолет. У нее слабое здоровье, и она всегда хотела стать писцом, как отец. Но тираническая мать-генерал насильно отправляет дочь в военную академию Басгиат — учиться на драконьего всадника.

В этом учебном заведении студенты конкурируют не на жизнь, а на смерть. Тихоне Вайолет тяжело найти свое место в этом колледже, когда вокруг постоянные битвы за первенство, любовный треугольник, семейная тайна и опасные драконы, с которыми нужно тоже как-то наладить связь. Всего в цикле планируется пять книг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Драконный представитель: вторая часть фэнтези «Четвертое крыло» выйдет в РФ

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