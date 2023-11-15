РФ не станет обращаться в Международный суд с иском против Израиля
Россия не рассматривает возможность обращения в Международный суд ООН с требованием расследовать действия Израиля на предмет военных преступлений, сообщил «Известиям» первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Во всяком случае, мне об этом неизвестно», — отметил Полянский.
При этом он добавил, что ООН не сможет признать Израиль военным преступником из-за поддержки США.
«ООН сама по себе не может ничего признать, это должны сделать страны-члены. Здесь не обойтись без Совбеза ООН, а там всё блокируют американцы», — сообщил дипломат.
Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека Израиль обвинили в совершении военных преступлений в секторе Газа.
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Суд уйдет: Израиль не станет военным преступником на уровне ООН