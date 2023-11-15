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Долг россиян перед МФО достиг рекордных 350 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Совокупная задолженность россиян по микрокредитам достигла почти 350 млрд рублей, следует из данных крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР». За год этот объем увеличился на 18%, а число клиентов МФО пробило отметку в 20 млн.

Защита совпадением: с 24 апреля МФО обязаны ужесточить проверку данных заемщика
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В то же время в организации отметили замедление темпов роста портфеля, несмотря на обновление рекордного показателя. Например: во II квартале динамика составляла 6,4% против 5,5% в третьем. На это повлияли ограничения Центробанка.

Регулятор в этом году ввел макропруденциальные лимиты (требования к доле рискованных ссуд в выдачах). Также с 1 июля вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1% до 0,8% в день. При этом предельное значение полной стоимости займа уменьшено с 365% до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%.

Отмечается, что россияне продолжают брать краткосрочные и среднесрочные ссуды дистанционно, подстегивая тем самым тренд по уходу рынка в онлайн. На этот сегмент приходится основная часть выдач: 205,2 млрд рублей, или на треть больше прошлогодних цифр.

Крупнейшие игроки рынка отмечают еще более стремительный рост выдач — в 1,5–2 раза.

Эксперты объясняют увеличение объемов займов попыткой граждан сохранить привычный образ жизни на фоне роста инфляции. Также влияет то, что банки стали ужесточать подход к заемщикам с высокой долговой нагрузкой — всё это подтолкнуло россиян искать альтернативные источники финансирования. Но, по словам аналитиков, нельзя сказать, что регуляторные ограничения совсем не могут сдержать кредитование.

Банк России при этом продолжает ужесточать регулирование, уменьшая макропруденциальные лимиты. Еще в III квартале на клиентов с предельной долговой нагрузкой в 80% (на погашение долгов у них уходит такой процент дохода) должно было приходиться 30% оформленных ссуд, а в IV квартале — уже 15%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пора и счет знать: долг россиян перед МФО достиг рекордных 350 млрд

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