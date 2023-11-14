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Директор по управлению брендами НМГ рассказала о стажировке в медиахолдинге

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Фото: РЕН ТВ
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Директор по управлению брендами Национальной медиагруппы (НМГ) и руководитель подразделения «НМГ Дизайн» Елена Шанович рассказала 14 ноября в лектории Wink на Международной выставке-форуме «Россия» о возможностях стажировки и практики в компании.

«Сейчас в Национальной медиагруппе мы часто приглашаем на стажировку студентов и даже школьников, потому что именно там человек может понять, стоит ли ему этим заниматься», — сказала Шанович.

Она напомнила про сотрудничество НМГ с вузами в течение последних нескольких лет. По словам бренд-директора, в медиагруппу приходят студенты последних курсов, которые погружаются в работу и получают представление о работе телевизионного дизайнера.

Также Шанович поделилась подробностями создания ее командой стенда НМГ для Международной выставки-форума «Россия».

«Здесь небольшое пространство, но благодаря отражающим поверхностям кажется, что ты в огромном пространстве», — рассказала дизайнер.

Она обратила внимание на использование в дизайне локации и других оптических иллюзий. К примеру, в процессе подготовки проекта в «НМГ Дизайн» полностью отрисовали и разработали полстенда, пояснила Шанович.

По словам директора по управлению брендами, сначала дизайнеры создали 3D-модель результата, в которой определили место для активностей посетителей. В этом пространстве также находится объемный красный квадрат — часть логотипа НМГ, отметила руководитель «НМГ Дизайн».

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Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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