Продюсер Кушнир назвал Шаталина создателем и идеологом группы «Алиса»

Роль погибшего музыканта, сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина в коллективе трудно переоценить. Такое мнение 14 ноября в разговоре с «Известиями» высказал продюсер Александр Кушнир.

«Шаталин вместе со Славой Задерий, задолго до [Константина] Кинчева создал «Алису» даже записали несколько альбомов. То есть это создатель и идеолог одной из самых крупных питерских и московских групп, который после прихода Кинчева участвовал в записи всех ключевых альбомов, будь это «Блокада» или «Шабаш»», — отметил Кушнир.

Он рассказал, что до 2003 года в течение 20 лет, Шаталин был фундаментом одной из лучших концертных групп страны. По мнению Кушнира, он был не просто тылом Кинчева, а вторым по важности человеком в группе, который создавал драйв и энергию.

«Он был очень важен и нужен, и роль его переоценить довольно непросто. Это, действительно, культовый музыкант, очень важный в контексте группы «Алиса»», — подытожил Кушнир.

Ранее в этот день стало известно о смерти Шаталина на 64-м году жизни. Коллектив группы не сообщил подробности.

В конце августа сообщалось об исчезновении Шаталина. Он ушел из дома и не вернулся. В тот же день его нашли живым в лесу.

Андрей Шаталин родился в Красноярске. Учился в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, где в 1980 году создал группу «Демокритов колодец». Через несколько лет стал одним из основателей группы «Алиса», в которой в качестве гитариста с перерывами играл до 2003 года.