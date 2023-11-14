Умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Сооснователь российской рок-группы «Алиса» музыкант Андрей Шаталин умер в понедельник, 14 ноября, на 64-м году жизни. Об этом говорится в сообщении коллектива в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.

Подробности не приводятся. О дате и месте прощания сообщат позднее.

В конце августа сообщалось об исчезновении Шаталина. Он ушел из дома и не вернулся. В тот же день его нашли живым в лесу.

Андрей Шаталин родился в Красноярске. Учился в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, где в 1980 году создал группу «Демокритов колодец». Через несколько лет стал одним из основателей группы «Алиса», в которой в качестве гитариста с перерывами играл до 2003 года.