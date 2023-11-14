Политолог прокомментировал обвинения ООН в адрес Украины

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов прокомментировал в разговоре с «Известиями» 14 ноября заявление ООН о том, что Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин во время боевых действий в Изюме Харьковской области. По словам Денисова, то, что ООН обратила внимание на нарушения со стороны Украины только сейчас свидетельствует, что механизмы организации, существующие сегодня, являются неэффективными.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что те механизмы и институты ООН, которые существуют в настоящий момент, являются не особо эффективными и не отвечают тем требованиям, которые существует в рамках современных конфликтов. Дело в том, что есть же практика международных журналистских расследований, которые моментально реагируют на любые подобные инциденты и в этом отношении подход многих подразделений ООН явно становится таким остракизмом неповоротливым, неэффективным и самое главное — не отвечающим на современные кризисы», — отметил политолог.

При этом Денисов назвал позитивным моментом то, что международные структуры начали говорить о том, что украинская сторона также несет ответственность за жертвы, особенно среди гражданского населения, которые имеются в рамках конфликта.

Ранее в этот день член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023 заявил, что Украина неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Исследователь указал, что UNIDIR также обладает информацией применения Киевом противопехотных мин в Донецке.

До этого, в конце октября, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов также указал на нарушение Украины Оттавской конвенции. Он отметил, что украинские военные целенаправленно минируют объекты гражданской инфраструктуры противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» целый ряд населенных пунктов и городов Донбасса.

Оттавский договор или конвенция о запрете противопехотных мин, подписанная 3 декабря 1997 года, предусматривает запрет применения, накопления запасов, а также производства и передачи противопехотных мин. Участниками данного договора являются более 160 государств, Украина ратифицировала его в 2005 году.