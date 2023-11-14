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Эксперты объяснили отличия между лизингом и кредитом на автомобиль

Эксперт Вальков: лизинг авто — один из самых доступных вариантов для МСП
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Альтернативой кредиту на автомобиль может стать лизинг. Эксперты рассказали «Известиям», в чем отличия таких вариантов, а также назвали преимущества и недостатки.

Руководитель отдела цифровых каналов продаж ГК «Альфа-Лизинг» Роман Вальков отметил, что лизинг — один из самых доступных инструментов для малого и среднего бизнеса. Фактически, услуги лизинга — это долгосрочная аренда техники, оборудования или транспорта, добавил он.

«Основное отличие лизинга от кредита в том, что при оформлении последнего покупатели получают заемные денежные средства. В случае оформления лизингового договора клиентам в пользование предоставляются транспорт и оборудование. Кроме того, залогом в лизинге выступает только предмет договора», — уточнил эксперт.

Другим существенным отличием для бизнеса, по его словам, являются сроки рассмотрения заявки: в случае с кредитом максимальный срок оформления может составлять 14 дней, в лизинге этот показатель варьируется от пары часов до трех дней.

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В то же время, в пресс-службе ГК «Автодом» отметили, что лизинг обладает рядом налоговых преимуществ.

«В случае лизинга плательщик оплачивает только использование автомобиля, а не его полную стоимость. Поскольку имущество находится в аренде, нет начисления имущественного налога. Лизинговые платежи учитываются как расходы, что уменьшает налогооблагаемую базу и налог, а возврат НДС происходит с каждого платежа по договору лизинга, — отметили там, уточнив, что также лизинг обычно предусматривает гарантии на автомобиль, что снижает затраты на обслуживание.

В свою очередь, бизнес-юрист, риск-менеджер Екатерина Шаломай объяснила, что, как правило, лизинг предполагает более гибкие процентные ставки и возможность изменения графика платежей — такие условия обусловлены тем, что предмет лизинга является собственностью лизингодателя.

«Автомобиль, находящийся в лизинге, свободен от притязаний кредиторов лизингополучателя, поскольку он находится на балансе лизингодателя. Однако он может стать предметом залога по обязательствам лизингодателя (поэтому выбирать лизингодателя стоит тщательно)», — также добавила она.

Кроме того, предоставлять кредиты вправе только кредитные организации, имеющие лицензию, а лизингодателем может быть любое лицо, для этого не требуется лицензия, обратила внимание Шаломай.

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Кандидат юридических наук, доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов рассказал, что одним из важных преимуществ лизинга является то, что затраты на страхование имущества чаще всего уже заложены в стоимость лизинга.

«При этом для лизинга сохраняется и ряд минусов и рисков, связанных с контролем за лизинговым имуществом со стороны лизингодателя и ограничениями в его использовании (в том числе, невозможность выехать за пределы государства без уведомления лизингодателя или невозможность установления модификаций на автомобиль), а также, например, с возможным банкротством лизингодателя и включением автомобиля в состав конкурсной массы, в результате чего он будет изъят вне зависимости от оставшейся суммы для выкупа автомобиля», — добавил эксперт.

Эксперт уточнил, что досрочное погашение по аналогии с кредитами для лизинговых договоров не предусмотрено, и в этом случае необходимо договариваться с лизинговой компанией самостоятельно.

«Также лизинг обычно дороже и предполагает более короткий срок договоров, ассортимент автомобилей и дилеров значительно ограничен, но сами заявки на приобретение автомобилей в лизинг рассматриваются быстрее кредитных. Однако государством введены некоторые меры по стимулированию приобретения отечественного оборудования в лизинг — некоторые регионы предоставляют малому и среднему бизнесу из ряда отраслей возможность приобретения оборудования в лизинг по льготным ставкам», — заключил Исмаилов.

Ранее, 30 октября, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Известиям», что с начала 2024 года ожидается рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. В декабре в компании рассчитывают на серию поддержек со стороны производителей. По мнению Ольховского, начнутся серии креативных программ по предложениям от брендов.

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