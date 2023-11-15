Миссия выполнима

В отсутствие больших международных турниров о сборной России мы вспоминаем редко. Или когда президент ИИХФ Люк Тардиф разразится новым загадочным заявлением о возвращении нашей команды, или когда проводятся дружественные турниры внутри страны. ФХР перезапустила Кубок Первого канала (КПК), чтобы болельщики не забывали о национальной команде. В декабре 2023 года турнир пройдет в Санкт-Петербурге и, помимо привычных (для последних лет) участников — России, Казахстана и Белоруссии, примет сборную Китая.

За команду на Кубке Первого канала взялся главный тренер СКА Роман Ротенберг. Это легко читалось после публикации расширенного состава. Изменения еще возможны, но уже сейчас вырисовываются очертания сборной на домашнем турнире. СКА по-прежнему впереди России всей по количеству хоккеистов в команде. Ротенберг пригласил двух вратарей, четырех защитников и девять нападающих армейцев. Три полноценных звена!

Для полноты картины хочется услышать комментарии первых лиц ФХР, чтобы понять, по каким критериям формировался состав. Пока Россия отрезана от крупных турниров ИИХФ, в сборной проверяют ближайший резерв. Этим можно объяснить приглашение Тимофея Давыдова, Сергея Иванова, Никиты Евсеева, Михаила Гуляева, Никиты Гребенкина и других вчерашних юниоров. Ротенберг обошелся без больших звезд, за исключением вратарей Даниила Исаева и Никиты Серебрякова, Сергея Толчинского и очаровавшего КХЛ на старте чемпионата Николая Голдобина. Спартаковская супертройка приглашена на КПК в полном составе. Использовать нападающих красно-белых вместе — логичное решение, только в таком случае придется задвинуть из топ-6 кого-то из форвардов СКА.

Со сборной России 25 Ротенберг прокатился по стране в мае, но матчи с белорусами и казахами изначально оценивались как выставочные. О результатах забывали сразу, как команды переезжали в другой город. Кубок Первого канала подразумевает другую ответственность. За результат домашнего турнира обязательно спросят, если россияне пролетят мимо первого места, как год назад в Москве с Алексеем Жамновым. Состав позволяет рассчитывать на выигрыш КПК, если только сборной России не передадутся по наследству проблемы СКА, которые мешают армейцам на старте чемпионата.

Ключевой посыл состава сборной России 25 — доверие молодежи. Присутствуют новые для взрослой сборной фамилии. Проспекты «Аризоны» Дмитрий Симашев и Даниил Бут лихо начали сезон в основе «Локомотива» и получили вызов на КПК. Матвей Мичков не подошел Ротенбергу в СКА, зато в сборной форварду, отправленному в аренду в «Сочи», нашлось место. Не терпится узнать, сколько игрового времени получит 18-летний форвард. Посмотрим в Санкт-Петербурге на лидеров ларионовского «Торпедо» — Василия Атанасова, Николая Коваленко и Максима Летунова. Радостно за Никиту Коростелева. На старте сезона нападающий получал скромный айстайм в «Магнитке». Обмен в «Северсталь» перевернул жизнь форварда: теперь Никита — лучший снайпер череповчан, а в декабре поедет на Кубок Первого канала.

За месяц до турнира состав однозначно изменится. Не исключены травмы и отказы игроков по личным причинам. Вызов в сборную каждый игрок воспринимает по-своему. Для одних это толчок в карьере и мотивация. Для других — обязательное мероприятие, от которого не принято отказываться, даже когда в регулярке играют 68 матчей в плотном графике. От армейского засилья в сборной никуда не деться, но тренеры не забыли о хоккеистах, которые проявили себя в других командах. В сборной хватает и дебютантов. Главное, чтобы команда в Санкт-Петербурге показала симпатичный хоккей, собрала полные трибуны и подарила праздник болельщикам — это ее основная миссия, пока мы отрезаны от турниров ИИХФ. «Карантин» для сборной противопоказан.

Автор — хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса»

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