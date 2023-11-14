Фонд «Защитники Отечества» вручил удостоверения ветеранов сотрудникам ЧВК «Вагнер»

Фонд «Защитники Отечества» вручил сотрудникам ЧВК «Вагнер» первые удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

«Сегодня вместе с Героем России, членом наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексеем Романовым торжественно вручили первые удостоверения ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер», — написала она в своем Telegram-канале.

Для фонда данное мероприятие является почетным, подчеркнула Цивилева. По ее словам, общество должно уважительно относиться к мужеству и подвигам своих героев, многие из которых награждены орденами и медалями.

Цивилева отметила роль «Защитников Отечества» в решении возникающих у бойцов проблем. Она рассказала, что во взаимодействии с Министерством обороны РФ фонду удалось выстроить систему получения удостоверений ветеранов и другими сотрудниками ЧВК «Вагнер».

Председатель «Защитников Отечества» выразила уверенность, что скоро данные удостоверения получат все военнослужащие, которые давно этого ждут.

Ранее, 2 октября, президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях важнейшей задачей властей. До этого, 21 сентября, российский лидер назвал бойцов СВО героями и призвал делать всё, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи.