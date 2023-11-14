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Фонд «Защитники Отечества» вручил удостоверения ветеранов сотрудникам ЧВК «Вагнер»
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Фонд «Защитники Отечества» вручил удостоверения ветеранов сотрудникам ЧВК «Вагнер»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Фонд «Защитники Отечества» вручил сотрудникам ЧВК «Вагнер» первые удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

«Сегодня вместе с Героем России, членом наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексеем Романовым торжественно вручили первые удостоверения ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер», — написала она в своем Telegram-канале.

Для фонда данное мероприятие является почетным, подчеркнула Цивилева. По ее словам, общество должно уважительно относиться к мужеству и подвигам своих героев, многие из которых награждены орденами и медалями.

Цивилева отметила роль «Защитников Отечества» в решении возникающих у бойцов проблем. Она рассказала, что во взаимодействии с Министерством обороны РФ фонду удалось выстроить систему получения удостоверений ветеранов и другими сотрудниками ЧВК «Вагнер».

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Председатель «Защитников Отечества» выразила уверенность, что скоро данные удостоверения получат все военнослужащие, которые давно этого ждут.

Ранее, 2 октября, президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях важнейшей задачей властей. До этого, 21 сентября, российский лидер назвал бойцов СВО героями и призвал делать всё, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи.

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