Путин призвал сделать всё, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи

Президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО героями и призвал делать всё, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи. 21 сентября глава государства проводит заседание президиума Госсовета по рынку труда.

Глава государства сообщил, что поддержка ветеранов спецоперации по защите Донбасса, в том числе в повышении квалификации, получении новой профессии, трудоустройстве и организации своего дела, входит в задачи фонда «Защитники Отечества».

«Я сегодня в новгородском отделении [фонда] побывал, посмотрел, как устроена его работа. Рассчитываю, что его отделения уже активно работают во всех субъектах федерации и будут наращивать темпы этой работы, это очень важное направление», — рассказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что российские военнослужащие являются настоящими героями. Они должны чувствовать себя на рынке труда востребованными кадрами, которые могут работать, обеспечивать своих близких и семьи.

«Такое же всемирное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили. Вновь прошу руководителей регионов держать все эти вопросы на личном контакте», — резюмировал Путин.

5 сентября Путин на заседании российского оргкомитета «Победа» призвал обеспечить семьи участников спецоперации всеми мерами поддержки и положенными льготами. Российский лидер указал, что это вопрос справедливости и признания особых заслуг защитника Родины.

Ранее, 2 августа, на церемонии вручения госнаград в Кремле президент призвал чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации «как к своим». Он обратился ко всем своим коллегам на разных уровнях власти, отметив, что семьи погибших защитников Родины — «наши семьи».

В апреле глава государства подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции по защите Донбасса и семей погибших бойцов. Его учредителем является правительство РФ. Фонд получил название «Защитники Отечества».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.