Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил об отсутствии в Турции дефицита газа благодаря поставкам из РФ
Общество
Путин назвал рекордно низкую безработицу показателем эффективности экономполитики
Происшествия
Вертолет Ка-32 привлекли к тушению пожара в Щербинке
Мир
МИД РФ назвал недружественным актом высылку из Болгарии священников РПЦ
Мир
Генпрокуратура Азербайджана возбудила дела после гибели миротворцев РФ
Общество
Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге
Происшествия
Число пострадавших в Мордовии после отравления газом возросло до 32
Мир
Руперт Мердок покидает свой пост председателя Fox Corporation
Общество
В Макеевку доставили чудотворную копию Годеновского креста
Общество
Умерла актриса Нина Беляева
Общество
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде
Мир
Посольство РФ осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Сюжет:

Путин призвал сделать всё, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО героями и призвал делать всё, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи. 21 сентября глава государства проводит заседание президиума Госсовета по рынку труда.

Глава государства сообщил, что поддержка ветеранов спецоперации по защите Донбасса, в том числе в повышении квалификации, получении новой профессии, трудоустройстве и организации своего дела, входит в задачи фонда «Защитники Отечества».

«Я сегодня в новгородском отделении [фонда] побывал, посмотрел, как устроена его работа. Рассчитываю, что его отделения уже активно работают во всех субъектах федерации и будут наращивать темпы этой работы, это очень важное направление», — рассказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что российские военнослужащие являются настоящими героями. Они должны чувствовать себя на рынке труда востребованными кадрами, которые могут работать, обеспечивать своих близких и семьи.

«Такое же всемирное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили. Вновь прошу руководителей регионов держать все эти вопросы на личном контакте», — резюмировал Путин.

Один для всех: чем займется фонд помощи участникам СВО и их семьям
У государства есть опыт адресной поддержки через специальную структуру без лишней бюрократии

5 сентября Путин на заседании российского оргкомитета «Победа» призвал обеспечить семьи участников спецоперации всеми мерами поддержки и положенными льготами. Российский лидер указал, что это вопрос справедливости и признания особых заслуг защитника Родины.

Ранее, 2 августа, на церемонии вручения госнаград в Кремле президент призвал чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации «как к своим». Он обратился ко всем своим коллегам на разных уровнях власти, отметив, что семьи погибших защитников Родины — «наши семьи».

В апреле глава государства подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции по защите Донбасса и семей погибших бойцов. Его учредителем является правительство РФ. Фонд получил название «Защитники Отечества».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023