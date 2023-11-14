В Курской области запретили использование пиротехники с 15 ноября

Запрет на использование пиротехники ввели в Курской области с 15 ноября по 25 января 2024 года, сообщил 14 ноября губернатор региона Роман Старовойт.

Решение принято на заседании областного оперативного штаба, уточнил глава региона. Оно связано с обеспечением безопасности и спокойствия граждан.

«В регионе сохраняется средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности. Убежден, что куряне с пониманием отнесутся к установленному запрету и ответственно подойдут к его выполнению, особенно в период праздничных и выходных дней», — написал он.

Ранее в этот день напоминалось, что в Брянской области продолжают действовать ограничения на использование пиротехники. Они были введены еще 15 декабря 2022 года. Указом губернатора Александром Богомазом разрешается запускать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.