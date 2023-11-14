Ограничения на использование пиротехники действуют в Брянской области

В Брянской области продолжают действовать ограничения на использование пиротехники. Они были введены 15 декабря 2022 года. Указом, подписанным губернатором Александром Богомазом, разрешается запускать лишь хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

В случае нарушения запрета будет наложен штраф по статье «Нарушение тишины и покоя граждан». Для физических лиц он составляет до 3 тыс. рублей, а для должностных — до 5 тыс. рублей. В случае если на массовых мероприятиях будет использована пиротехника, физическое лицо оштрафуют на 1 тыс. рублей, а юридическое лицо — на 100 тыс. рублей, уточняет NASHBRYANSK.RU.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что дежурные силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями. О разрушениях и пострадавших информации не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.