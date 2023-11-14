В Московском зоопарке появились седлоклювые ябиру

Два аиста ябиру приехали в Московский зоопарк из сафари-парка в Краснодаре, сообщается в Telegram-канале зоопарка 14 ноября.

Птицы уже прошли карантин и поселились на новой экспозиции «Авиарий». Ябиру очень робкие, им потребуется достаточное количество времени на адаптацию к обстановке и людям. Орнитологи ежедневно работают над созданием доверительных отношений с ними.

Ябиру — молодые птицы, поэтому трудно сказать, являются они парой или нет, указали в публикации. По мнению зоологов, вместе им комфортно, они живут в деревянном домике, в котором есть бассейн и необходимая растительность.

Кроме того, в Московском зоопарке добавили, что седлоклювый ябиру — один из самых крупных представителей семейства аистовых, а размах его крыльев достигает 2,4 м. Преимущественно она обитает в западной и южной частях Африки на болотах или поросших пышной растительностью берегах рек.

Ранее, 12 октября, в Telegram-канале Московского зоопарка написали, что в зоопарке появились два аиста марабу, которые ранее приехали из сафари-парка в Краснодаре. Птицы Офелия и Эйнштейн достаточно быстро адаптировались в новой обстановке и начали общаться с сотрудниками. Несмотря на это, зоопарк предупреждает, что категорически запрещено протягивать к ним руки или какие-либо предметы из-за их мощных и острых клювов.