В Минприроды назвали идею запретить животных в цирках неправильным шагом

Идея запретить использовать животных в цирке является неправильным шагом, сказала 14 ноября в ходе «нулевых чтений» соответствующего законопроекта директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Ирина Маканова.

По ее словам, если запретить содержать животных в цирках, то будет неясно, куда поместить зверей, которых там содержат. Кроме того, понадобится сократить большое количество специалистов.

«Убрать как класс цирковое искусство — неправильно, понимая, что в фундаменте находится дрессировка», — указала она.

Маканова отметила, что в законопроекте много юридических неточностей. Так, в качестве обоснования указаны насильственные действия в отношении животных, которых изымают из дикой природы, однако в цирках содержат животных, которые рождены в неволе, уточнила она.

Она также обратила внимание, что по стране много бродячих цирков, у которых нет лицензий, и ими нужно заняться.

«Это, на мой взгляд, до конца не проанализировано. Должна быть рекомендация Россельхознадзору провести эту работу и подготовить соответствующее заключение. И дальше поправить неточности», — заключила Маканова.

Проект о запрете использовать животных в цирках был внесен в Госдуму 11 октября. Его авторами выступили руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Ранее, 9 ноября, в Госдуме назвали риски распространения нелегальных ветеринарных препаратов. Так, они могут использоваться для диверсий против сельскохозяйственной отрасли России.