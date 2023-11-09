В Госдуме назвали риски распространения нелегальных ветеринарных препаратов

Нелегальные ветеринарные препараты могут использоваться для диверсий против сельскохозяйственной отрасли России. Об этом на пресс-конференции 9 ноября сообщил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

«Если лекарственные средства запрещены к реализации на маркетплейсах, более того, у нас введена маркировка, то с ветпрепаратами у нас гораздо хуже. Очень упрощенная система учета, плюс большой поток ветеринарных препаратов идет через страны Евразийского союза и никак не контролируется. Это препараты как для промышленного использования, то есть для сельскохозяйственных животных, так и для домашних. <…> Могут быть и диверсии, потому что потери большого поголовья сельскохозяйственных животных — это удар по экономическому состоянию страны и по продовольственной безопасности», — сказал он.

Депутат отметил, что нелегальные ветпрепараты легко найти на маркетплейсах, и привел несколько примеров таких товаров с упаковкой на зарубежных языках без перевода.

«Это нарушение законодательства. Это говорит о том, что препарат не прошел ни сертификацию, ни проверку, ничего. Мы имеем просто огромный объем препаратов, которые непонятно как появились, непонятна их эффективность, и, самое главное, они могут быть опасны для домашних животных, а мы знаем, насколько трепетно люди относятся к здоровью своих питомцев», — заявил Лисовский.

Парламентарий сообщил, что именно по этим причинам правительство приняло решение с 1 декабря 2023 года начать эксперимент по маркировке ветпрепаратов.

«Маркировка — это очень эффективная и дешевая система контроля, потому что в онлайне вы сразу видите всю реализацию, и сразу можете сравнить с информацией по объемам производства того или иного предприятия, и сразу понять, что он продает продукцию, которая разрешена к реализации, или это сверх объема, который непонятно откуда появился», — заключил он.

В сентябре Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. В министерстве отмечали, что это позволит защитить рынок ветпрепаратов от фальсифицированных, контрафактных и некачественных лекарств.