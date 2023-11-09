Реклама
Прямой эфир
Армия
Артиллерия РФ уничтожила скопление боевиков ВСУ под Работино
Армия
Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян с начала 2023 года
Экономика
Мишустин сообщил о допфинансировании в 95 млрд рублей на льготную ипотеку
Политика
Песков заявил об объединении прямой линии с Путиным и большой пресс-конференции
Мир
NYT сообщила о расколе между военным и гражданским руководством Украины
Армия
Военным в зоне СВО передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном
Армия
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
Общество
Против бывшего вице-мэра Белгорода возбудили дело о мошенничестве
Политика
В Кремле сообщили об отсутствии конкретики в вопросе визита Аббаса в РФ
Мир
Глава Минтранса РФ предсказал большое будущее сотрудничеству России с Казахстаном
Экономика
Экономист Беляев заявил о невыгодности кредитов из-за высоких ставок
Экономика
ОАК начала строительство дополнительных мощностей для производства Ту-214
Сюжет:

В Госдуме назвали риски распространения нелегальных ветеринарных препаратов

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нелегальные ветеринарные препараты могут использоваться для диверсий против сельскохозяйственной отрасли России. Об этом на пресс-конференции 9 ноября сообщил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

«Если лекарственные средства запрещены к реализации на маркетплейсах, более того, у нас введена маркировка, то с ветпрепаратами у нас гораздо хуже. Очень упрощенная система учета, плюс большой поток ветеринарных препаратов идет через страны Евразийского союза и никак не контролируется. Это препараты как для промышленного использования, то есть для сельскохозяйственных животных, так и для домашних. <…> Могут быть и диверсии, потому что потери большого поголовья сельскохозяйственных животных — это удар по экономическому состоянию страны и по продовольственной безопасности», — сказал он.

Депутат отметил, что нелегальные ветпрепараты легко найти на маркетплейсах, и привел несколько примеров таких товаров с упаковкой на зарубежных языках без перевода.

«Это нарушение законодательства. Это говорит о том, что препарат не прошел ни сертификацию, ни проверку, ничего. Мы имеем просто огромный объем препаратов, которые непонятно как появились, непонятна их эффективность, и, самое главное, они могут быть опасны для домашних животных, а мы знаем, насколько трепетно люди относятся к здоровью своих питомцев», — заявил Лисовский.

Парламентарий сообщил, что именно по этим причинам правительство приняло решение с 1 декабря 2023 года начать эксперимент по маркировке ветпрепаратов.

«Маркировка — это очень эффективная и дешевая система контроля, потому что в онлайне вы сразу видите всю реализацию, и сразу можете сравнить с информацией по объемам производства того или иного предприятия, и сразу понять, что он продает продукцию, которая разрешена к реализации, или это сверх объема, который непонятно откуда появился», — заключил он.

У кошки болит: Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов
Рекомендации сенаторов касаются лекарств от производителей из недружественных стран

В сентябре Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. В министерстве отмечали, что это позволит защитить рынок ветпрепаратов от фальсифицированных, контрафактных и некачественных лекарств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023