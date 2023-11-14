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Врач объяснила значение Дня эндокринолога

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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День эндокринолога, который отмечается в России 14 ноября, приурочен ко дню рождения Фредерика Бантинга, ученого, возглавлявшего команду исследователей инсулина. С того момента люди с диабетом 1-го типа могут вести нормальную жизнь, снизив риски преждевременной смерти от осложнений, рассказала «Известиям» врач-эндокринолог группы компаний BestDoctor Ярослава Архипцева.

Как отметила врач, сахарный диабет — самое распространенное эндокринное заболевание, которое характеризуется повышением уровня глюкозы в крови из-за нарушения ее обмена.

«В норме глюкоза — это источник энергии для поддержания работы мышц и других органов и систем организма человека. Обмен глюкозы регулирует гормон инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе. Если инсулин перестает справляться, то глюкоза в крови повышается патологически, человек начинает себя чувствовать плохо: появляется сухость во рту, учащенное мочеиспускание, слабость, человек может даже потерять сознание. Очень опасны осложнения длительно повышенной глюкозы: повреждение сердечно-сосудистой системы, почек, глаз и нервной системы», — рассказала Архипцева.

По ее словам, есть две основные причины, почему инсулин не справляется со своей задачей. Первая — это избыточный вес. Когда у человека много избыточной жировой ткани, чувствительность к инсулину падает, глюкоза повышается бесконтрольно, что может привести к сахарному диабету 2-го типа.

«Люди с сахарным диабетом 2-го типа, как правило, принимают таблетированные сахароснижающие препараты пожизненно, но на фоне снижения веса, расширения физической активности и коррекции питания от терапии возможно отказаться совсем или снизить количество препаратов. Чтобы профилактировать развитие сахарного диабета 2-го типа достаточно вести здоровый образ жизни: больше двигаться, поддерживать нормальный вес, иметь в рационе много овощей, фруктов, круп и цельнозерновых продуктов», — отметила врач.

Вторая причина, по ее словам, — это аутоиммунное разрушение клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают гормон инсулин. Такое заболевание называется сахарным диабетом 1-го типа, и оно не лечится. Людям с этим заболеванием нужно пожизненно вводить инсулин, так как своего инсулина у них нет. При этом человек может жить полноценной жизнью.

«Увы, предсказать и профилактировать аутоиммунные заболевания медицина пока не умеет, но врачи успешно научились справляться и контролировать последствия. Большую роль в этом сыграло открытие инсулина как лекарства в 1981 году», — подытожила Архипцева.

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В октябре врач-психиатр Дмитрий Попов заявил о влиянии стресса на развитие сахарного диабета. По его словам, сахарный диабет может начаться в любом возрасте и имеет психосоматические корни.

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