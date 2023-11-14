Реклама
Прямой эфир
Общество
МВД объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан»
Общество
Минобрнауки РФ предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов
Мир
Санду заявила о долге Молдавии перед «Газпромом» в $9 млн
Армия
В «Ростехе» сообщили о росте боевых возможностей Су-57
Происшествия
ФСБ предотвратила террористический акт в Челябинске
Армия
Четыре украинских БПЛА сбиты в Московской, Тамбовской, Брянской областях
Мир
WP узнала об обсуждении Израилем и ХАМАС освобождения десятков заложников
Мир
Глава МИД Латвии предрек Европе миграционный кризис
Мир
В США усомнились в возможности победы Украины над Россией
Мир
Глава МИД Латвии призвал русскоязычных жителей «потрудиться выучить» латышский язык
Происшествия
Женщина и ребенок пропали в результате съезда автомобиля в реку в Адыгее
Общество
Дело возбуждено после ДТП с пятью пострадавшими в Москве
Мир
Литва, Латвия и Чехия возглавили список самых пьющих стран мира

Петербурженка отдала аферистам вырученные с продажи жилья 7 млн рублей

Пенсионерка продала квартиру и отдала более 7 млн рублей «Центробанку»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионерка из Санкт-Петербурга по инструкции якобы представителя Центробанка РФ продала квартиру и вместе с другими сбережениями отдала деньги мошенникам. Об этом во вторник, 14 ноября, «Известиям» сообщил источник.

Накануне женщина обратилась к правоохранителям и рассказала, что в конце сентября ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств и недвижимости он убедил ее в срок до 10 ноября перевести ему 7 350 000 рублей.

Следуя его рекомендации, женщина продала квартиру и вырученные деньги вместе с другими накоплениями направила мошеннику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права на жилое помещение»).

В гостях у шефа: как мошенники используют аккаунты официальных лиц
Преступный мир посягает на авторитет представителей власти

Ранее в этот день «Известиям» сообщили в Банке России (ЦБ РФ), что злоумышленники всё чаще маскируются под сотрудников регулятора. В популярных мессенджерах мошенники создают аккаунты от лица руководителей ЦБ. Такая многоступенчатая схема мошенничества начала активно распространяться в России летом 2023-го.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023