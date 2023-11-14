Петербурженка отдала аферистам вырученные с продажи жилья 7 млн рублей

Пенсионерка из Санкт-Петербурга по инструкции якобы представителя Центробанка РФ продала квартиру и вместе с другими сбережениями отдала деньги мошенникам. Об этом во вторник, 14 ноября, «Известиям» сообщил источник.

Накануне женщина обратилась к правоохранителям и рассказала, что в конце сентября ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств и недвижимости он убедил ее в срок до 10 ноября перевести ему 7 350 000 рублей.

Следуя его рекомендации, женщина продала квартиру и вырученные деньги вместе с другими накоплениями направила мошеннику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права на жилое помещение»).

Ранее в этот день «Известиям» сообщили в Банке России (ЦБ РФ), что злоумышленники всё чаще маскируются под сотрудников регулятора. В популярных мессенджерах мошенники создают аккаунты от лица руководителей ЦБ. Такая многоступенчатая схема мошенничества начала активно распространяться в России летом 2023-го.