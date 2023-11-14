Четыре украинских БПЛА сбиты в Московской, Тамбовской, Брянской областях

Дежурные силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 ноября.

«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — добавляется в сообщении ведомства.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

12 ноября российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. О разрушениях и пострадавших информации также не поступало.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.