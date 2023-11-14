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Четыре украинских БПЛА сбиты в Московской, Тамбовской, Брянской областях

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Дежурные силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 ноября.

«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — добавляется в сообщении ведомства.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

12 ноября российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. О разрушениях и пострадавших информации также не поступало.

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