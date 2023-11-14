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В Минобрнауки рассказали о размере новых стипендий президента для аспирантов

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Стипендии президента России для учащихся аспирантуры составят 75 тыс рублей. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Денис Секиринский в интервью «РИА Новости» во вторник, 14 ноября.

Указ, утверждающий такую сумму стипендиальных выплат, может выйти уже до конца ноября. В настоящее время он, по словам Секиринского, находится «в высокой стадии согласования».

«Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28–30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор», — сообщил замглавы ведомства.

Как рассказал Секиринский, такой размер поддержки для студентов был инициирован лично президентом России Владимиром Путиным. Решение поднять сумму стипендий стало результатом встречи лидера страны с участниками Конгресса молодых ученых.

«Предложение заключалось в том, чтобы сделать инструмент, который будет, во-первых, позволять поддерживать лучших с точки зрения их потенциальных результатов и по наиболее важным направлениям, которые сегодня актуальны. И второе — это чтобы этот размер поддержки, он был действительно ощутимым», — объяснил замглавы Минобрнауки.

Он отметил, что в конкурсе на получение президентской стипендии смогут принять участие и студенты, и их научные руководители. При этом менторы выступят гарантом завершения исследования аспиранта.

«Возможность действовать тандемом — она, наверное, более правильная с точки зрения передачи опыта, потому что мы таким образом поддерживаем и наших выдающихся ученых, которые формируют свою школу», — подчеркнул Секиринский.

Также отмечено, что отбор кандидатов на получение президентской стипендии будет производиться совместно с Советом по стипендиям президента России.

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Ранее, 26 сентября, стало известно, что депутаты фракции ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законодательную инициативу, предполагающую право бесплатного проезда в общественном транспорте для студентов-очников. Такое решение связано с инфляцией, неиндексацией стипендий, а также с ростом цен за проезд.

Перед этим, 17 августа, сообщалось, что с 1 сентября 2023 года стипендия для бакалавров, специалистов и магистров должна составлять около 16% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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