В ГД предложили дать студентам право бесплатного проезда в общественном транспорте

Студентам-очникам предложили предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте из-за инфляции, неиндексации стипендий, а также роста цен за проезд. Такую законодательную инициативу подготовили к внесению в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, выяснили «Известия».

«Студентов нужно добавить к списку льготников, которые имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Дело в том, что сейчас в нашей стране студент живет либо за счет родителей, либо должен искать полноценную работу, чтобы себя обеспечивать. Академическая стипендия составляет смешные 1755 рублей. Этого не хватит даже на базовые нужды учащегося», — сообщил зампред фракции Сергей Леонов.

По его словам, самое дешевое общежитие на окраине Москвы обойдется, как минимум, в 10 тыс. рублей в месяц, питание — 10–20 тыс. в месяц, но еще нужно во что-то одеться, купить учебники и хоть что-то оставить на отдых. При этом само по себе обучение студента стоит серьезных денег — в среднем 440–480 тыс. рублей в зависимости от специальности, отметил депутат.

«В масштабах этих расходов стипендия выглядит как статистическая погрешность. Бесплатный проезд — это тот минимум, который мы можем сделать для тех, кто уже через 5–10 лет будет нас лечить, строить мосты и здания, разрабатывать IT-решения, учить наших детей, водить поезда и самолеты, разрабатывать приборы и технику», — пояснил Леонов.

Ранее, 14 сентября, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что стоимость обучения в высших учебных заведениях России для первокурсников за год увеличилась на 9%. Он объяснил, что российские вузы имеют право фиксировать стоимость обучения в зависимости от их финансово-экономической модели.