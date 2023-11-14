Критики сравнили первый и второй сезоны сериала «Локи»

Критики оценили второй сезон сериала «Локи» тепло, но превзойти результаты первого он не смог: суммарное время просмотров на Disney+ снизилось. Проект от Marvel опять адресован гикам, которые знают про марвеловских персонажей всё, а упор в нем сделан на запутанных путешествиях во времени и альтернативных вселенных.

В сравнении с другими релизами Marvel второй сезон «Локи» показал неплохой результат у зрителей. Например, предыдущий сериал «Секретное вторжение» на Disney+ разгромили как критики, так и широкая аудитория. Упадок переживают не только цифровые ленты, но и кинотеатральные. Так, «Человек-муравей и Оса: Квантомания» слабо выступил в прокате: суммарная касса фильма составила $476 млн. Чтобы окупиться, нужно было собрать $600 млн. «Капитан Марвел 2» вовсе показал худшие стартовые сборы в Северной Америке за всю историю киновселенной — всего $47 млн при бюджете $220 млн.

Но релиз «Локи» всё же остался в тени первого сезона: согласно данным аналитической фирмы Nielsen, за первые три дня продолжение сериала в сумме посмотрели 446 млн минут в США. При этом на старте предыдущего сезона цифра была 731 млн минут.

Как объявил Disney, продолжение шоу посмотрели 10,9 млн раз, что равно примерно 512 млн минут. В обоих случаях просмотры просели, и у этого есть несколько причин: понять сюжет шоу не так просто, если ты не заядлый фанат Marvel, а использование стриминговой платформы становится дороже для зрителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 14 ноября, в 10:00:

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