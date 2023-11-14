Церемония прощания с Ниной Садур пройдет в Центральном доме литераторов в Москве

Прощание с русской писательницей Ниной Садур состоится во вторник, 14 ноября, в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом сообщает дочь писательницы Екатерина Садур в социальной сети «ВКонтакте».

«14 ноября в малом зале Центрального дома литераторов с 12:00 до 15:00 будет проходить церемония прощания», ― гласит ее пост.

Также дочь Нины Садур добавила, что похороны писательницы состоятся на следующий день, 15 ноября.

«15 ноября 2023 в храме Святителя Николая Мирликийского в Бирюлево в 11.00 после Божественной литургии состоится отпевание, затем все желающие могут поехать на кладбище», ― сказано в сообщении.

Писательница и драматург Нина Садур скончалась на 74-м году жизни в воскресенье, 12 ноября.

Садур родилась в Новосибирске в семье поэта Николая Перевалова. В 1983 году она окончила Литературный институт имени Горького в Москве. В 1989 году писательница и драматург опубликовала сборник пьес «Чудная баба». Спектакли по ее работам выходили как в российских, так и зарубежных театрах. Также Садур писала романы, повести и сценарии к фильмам.