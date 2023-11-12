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Умерла писательница и драматург Нина Садур

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Фото: ТАСС/Владимир Яцина
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Писательница и драматург Нина Садур скончалась на 74-м году жизни. Об этом 12 ноября сообщила ее дочь Екатерина Садур.

«Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу. Отпевание пройдет в среду, 15 ноября, по поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями», — сообщила она ТАСС.

По ее словам, писательница давно и тяжело болела.

Садур родилась в Новосибирске в семье поэта Николая Перевалова. В 1983 году она окончила Литературный институт имени Горького в Москве.

В 1989 году Садур опубликовала сборник пьес «Чудная баба». Спектакли по ее работам выходили как в российских, так и зарубежных театрах. Также Садур писала романы, повести и сценарии к фильмам.

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