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Отели Египта в январе могут снизить цены на 20%

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Фото: Global Look Press/dpa/Christina Rizk
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Гостиницы Египта с нового года планируют снизить цены в валюте на 20%, чтобы привлечь российских туристов, сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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«Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, у Египта не останется вариантов, кроме как заметно снизить цены. По нашей информации, с января следующего года стоимость отелей в валюте может быть скорректирована на 20%», — сказал он.

Палестино-израильский конфликт сказался на спросе россиян на отдых в Египте — некоторые туристы решили переориентироваться на экзотические направления, где зимой также можно купаться в теплом море. По словам Алексана Мкртчяна, некоторые египетские гостиницы уже в ноябре стали потихоньку давать скидки.

О наличии спецпредложений и стимулирующих условий рассказали «Известиям» и в пресс-службе туроператора Tez Tour. Там также заметили небольшое снижение спроса на Египет. Эту тенденцию эксперты связывают и с высокими ценами: из-за падения рубля к доллару и евро более чем на 50% относительно прошлого года цены за туры стали кусаться.

«Сказать, что туры вслед за валютой подорожали в полтора раза, нельзя. Отдых в Египте относительно прошлого года вырос в цене примерно на 20–25%», — отметил вице-президент АТА.

Однако это всё равно дорого, поскольку россияне воспринимают Египет исключительно как дешевое направление для путешествий. Сейчас средние цены на декабрь составляют 100–120 тыс. на двоих туристов на неделю.

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