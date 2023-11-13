Итоги сезона премии #МЫВМЕСТЕ подвели на заседании оргкомитета

Итоги сезона международной премии #МЫВМЕСТЕ в 2023 году представили 13 ноября на заседании оргкомитета.

Участники заседания под председательством первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и зампредседателя правительства Татьяны Голиковой рассмотрели результаты заявочной кампании, итоги национального и международного треков премии, а также программу предстоящего международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

В ходе заседания Кириенко отметил важность добровольчества в жизни российского общества.

«Волонтерство — один из каналов, сохраняющий международное сотрудничество и лидерство России. Добровольцы — наше национальное достояние. Всем, кто принимает участие в этой работе, огромные слова благодарности и низкий поклон», — сказал он.

Голикова, в свою очередь, подчеркнула уникальность современного волонтерского движения. По ее словам, волонтерская помощь формирует отношение к жизни и гражданскую позицию людей, а также является серьезным элементом лучших традиций в стране.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала о ходе приема заявок на премию и подготовке международного форума.

«В этом году мы получили рекордное количество заявок на премию, почти 40 тыс. Это на 25% больше, чем в прошлом году. За всеми этими проектами стоят команды, живые истории людей. Премия подтвердила и свой международный статус. Поступило более 500 заявок, в том числе от крупных волонтерских движений из 95 стран», — сообщила Разуваева.

Участниками предстоящего форума станет более 10 тыс. волонтеров, лидеров НКО, волонтерских центров, представителей бизнеса со всей России.

В связи с большим интересом к форуму было анонсировано продление сроков регистрации до 20 ноября.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится с 2020 года. Основная цель премии — поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям. Награду лучшим в финале, который состоится в рамках форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 5 декабря в Москве, вручает президент Российской Федерации.