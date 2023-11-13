В России стартовали продажи пикапов Sollers ST6 с дизельным двигателем

В России начались продажи пикапов Sollers ST6 с дизельным двигателем. Об этом 13 ноября сообщили в компании.

«Полноприводные автомобили уже доступны в дилерских центрах Sollers по цене от 2,5 млн рублей», — сообщается в пресс-релизе на сайте автопроизводителя.

Компания представляет универсальный пикап Sollers ST6, указывая, что он рассчитан на выполнение широкого круга транспортных задач. Он оснащен системой полного привода с электронным переключением режимов, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Дилеры Sollers представляют ST6 в варианте с дизельным двигателем, чугунным блоком цилиндров и цепным приводом газораспределительного механизма (ГРМ). Производитель указывает, что автомобиль отвечает экологическим нормам Евро-5 и развивает мощность 136 л.с. Максимальный крутящий момент достигает 320 Нм. В паре с двигателем работает шестиступенчатая коробка передач.

Пикап оснащен двумя подушками безопасности, системой напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистентом старта на подъеме.

Покупатель может выбрать комплектацию Sollers ST6: Base или Comfort. В базовую комплектацию автомобиля входят мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, а также подогрев передних сидений и задние датчики парковки.

В комплектации Comfort у автомобиля появляются кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с шестью динамиками и большим сенсорным экраном с системой Apple CarPlay или Android Auto, а также камера заднего вида.

Заказать пикап можно в шести цветах: глянцевом белом, красном, голубом, серебристом, темно-сером и черном.

Кузов Sollers ST6 покрыт специальным износостойким покрытием и внутренними петлями для фиксации груза. Он рассчитан на загрузку до 900 кг.

Завод дает гарантию на автомобиль, которая действует три года или 150 тыс. км.

В стандартной комплектации пикап можно приобрести от 2,5 млн рублей, версия Comfort добавляет к цене 100 тыс. рублей. Отмечается, что жители Дальнего Востока при покупке пикапа Sollers ST6 могут получить дополнительную выгоду в 150 тыс. рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 11 сентября сообщил о старте серийного выпуска пикапов Sollers ST6 на бывшем заводе Mazda-Sollers. Он рассказал, что в 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers. Он отметил также, что группа «Соллерс» планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке.

Sollers ST6 ― лицензионная копия китайского рамного пикапа JAC T6. ST6 будет представлен на российском рынке в двух версиях ― с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 км/ч.