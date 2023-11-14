ЛДПР предложила выдавать соцсертификаты при отсутствии мест в детском саду

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий ввести систему соцзаказа на услуги по уходу за ребенком в случае нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. Об этом сообщил «Известиям» лидер партии, глава фракции либерал-демократов в Госдуме Леонид Слуцкий.

По его словам, несмотря на значительные достижения в строительстве детских садов данная проблема остается актуальной.

«Особенно это касается крупных городов с активно растущей многоэтажной застройкой. Существуют даже выплаты за непредоставление места в детском саду, но их не хватает ни на частный детский сад, ни на иные услуги по уходу за детьми», — объяснил Слуцкий.

Депутат отметил, что в ЛДПР предложили не просто компенсировать финансово, но и создать возможности для того, чтобы родители могли воспользоваться услугами по присмотру и уходу за детьми. Именно выдача соцсертификата поможет родителям выбирать организацию, которая будет предварительно внесена в специальный реестр, добавил Слуцкий.

«Наш законопроект направлен как и на поддержку малообеспеченных семей, так и на гарантию равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Депутаты партии считают, что введение системы соцсертификатов позволит решать проблему нехватки мест исходя из региональных особенностей. Такая система будет учитывать численность детей, нуждающихся в получении мест в организациях дошкольного образования, а также количество таких организаций.

Ранее, 4 октября, стало известно, что правительственная комиссия одобрила проект, согласно которому матери и отцы, вышедшие на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, не лишатся ежемесячных декретных пособий.

Еще в середине апреля президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготы на покупку жилья на вторичном рынке в целях поддержки семей и рождаемости. Он также предположил, что улучшить показатели демографии в стране поможет создание новых рабочих мест.