Новый бассейн со спортзалом возведут в Челябинске к 2026 году

В Тракторозаводском районе Челябинска к 2026 году планируется возвести новый бассейн со спортивным залом. Об этом начальник управления по физкультуре и спорту горадминистрации Максим Клещевников рассказал 13 ноября.

«В этом году мы получили положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства нового бассейна с универсальным спортивным залом на улице Хохрякова в Челябинске. При наличии финансирования этот проект будет реализован в ближайшие два-три года», — рассказал чиновник в прямом эфире «Гранады пресс», его слова приводит ИА «Ура.ру».

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном построят недалеко от микрорайона Чурилово. Возле него также планируется возвести трехэтажное общежитие для спортсменов. Общая площадь комплекса составит 7,4 тыс. кв. м, в строительство предполагается вложить около 300 млн рублей.

По словам Клещевникова, сейчас в Челябинске плавание развивается на базе спортшколы «Юника», где занимаются 1,2 тыс. детей, и в спортшколе по адаптивным видам спорта, где занимаются 37 спортсменов.