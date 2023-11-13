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Водитель «Москвича» погиб в ДТП в оренбургском селе Краснохолм

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В селе Краснохолм в Оренбурге в результате столкновения с легковой иномаркой и опорой ЛЭП погиб водитель «Москвича». Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла 13 ноября на пересечении улиц Чкалова и Мира. По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai врезался в Москвич-2141, который двигался впереди и начал поворачивать налево, пишет ИА «Урал56.Ру».

От удара отечественная машина вылетела с проезжей части в кювет и врезалась в опору линии электропередачи. 34-летний водитель авто погиб на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи, уточняет РИА «Оренбуржье».

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Этим же утром на трассе в Приморском крае погибла 29-летняя беременная автомобилистка. Девушка не справилась с управлением автомобиля Toyota Platz, машина вылетела с дороги и упала в водоем.

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