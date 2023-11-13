В Приморском крае в результате ДТП погибла беременная женщина

В районе села Сальское Дальнереченского района Приморского края на дороге Хабаровск — Владивосток в результате ДТП погибла 29-летняя беременная женщина. Об этом 13 ноября сообщила областная прокуратура в Telegram-канале.

«<...> местная жительница 1994 года рождения не справилась с управлением, совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

По данным полиции, женщина двигалась на автомобиле Toyta Platz и в результате съезда с дороги упала в водоем.

По факту произошедшего производится проверка.

Ранее в этот день в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в приморском городе Артем пострадали пять человек. По предварительным данным, водитель автобуса не учел дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства и совершил с ним столкновение.