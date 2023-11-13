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В Москве умерла старейшая участница ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в возрасте 101 года умерла одна из старейших жительниц столицы, ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Ольга Николаевна Голубева. Об этом 13 ноября сообщил источник «Известий».

По данным источника, тело женщины 1922 года рождения обнаружил в квартире на Комсомольском проспекте ее внук.

Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Проводится проверка.

Ранее, 6 июня 2022 года, сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны полковник Файвиш Жаркой. Причины смерти не указывались.

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