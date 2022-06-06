Ветеран ВОВ Файвиш Жаркой скончался в возрасте 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник Файвиш Жаркой скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 100 лет. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба администрации Центрального района Петербурга.

Причины смерти не указаны. Отмечается, что Файвиш Менделеевич также является автором книги «Танковый марш». За боевые заслуги он награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны и орденом Красной Звезды, 24 медалями.

Жаркой попал на фронт в июне 1941 года, участвовал в освобождении блокадного Ленинграда, а также сражался в битвах за Украину и Кавказ, дошел до Берлина.

После войны Жаркой занимался общественной деятельностью, писал книги и другую документально-художественную прозу о ВОВ.