Мультимедийная фотозона «Алые паруса» открылась на выставке «Россия» на ВДНХ

На ВДНХ на выставке «Россия» открылся необычный мультимедийный объект — фотозона «Алые паруса». Она установлена у входа в главный павильон и представляет собой макет раскрытой книги, которая оформлена в стилистике главного праздника выпускников.

Самые яркие моменты шоу можно увидеть на огромных экранах, которые в высоту составляют более 7 м. Благодаря визуальным эффектам посетители могут перенестись в Санкт-Петербург, стать зрителями праздника и наблюдать за ним с городских набережных и с борта брига «Россия».

Кроме того, погрузиться в атмосферу шоу поможет и звуковое сопровождение, составленное из песен, прозвучавших на празднике в разные годы.

Ранее, 8 ноября, на выставке «Россия» открылась иммерсивная экспозиция Минпросвещения РФ «Просвещение: большие перемены». Она посвящена эволюции системы образования в нашей стране от периода Советского Союза до современной России. Здесь можно увидеть, как менялись школы и детские сады, а также то, какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.